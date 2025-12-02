Auto con el tren trasero destruido en la Atanasio Tzul

Un video que circula en redes sociales ha causado sorpresa e indignación entre los usuarios. En la grabación se observa a un automovilista huyendo después de un aparente accidente en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, desplazándose a gran velocidad pese a que su vehículo presenta daños severos.
Lo que más llama la atención es que, a pesar de que una de las llantas traseras quedó completamente desviada, el conductor continúa avanzando como si se tratara de una escena de Fast and Furious. Las imágenes muestran cómo el automóvil deja un rastro de chispas en el pavimento mientras intenta escapar.
En el video se aprecia que el golpe se produjo en la parte trasera del lado del copiloto. Tanto la llanta como el aro quedaron seriamente dañados, provocando que todo el tren trasero estuviera torcido. Aun así, el automovilista maniobra de manera temeraria y cambia de carril de forma abrupta, poniendo en riesgo a otros conductores.
El material fue grabado por un motorista que circulaba por el sector y que, al notar la peligrosidad de la situación, decidió registrar el hecho y compartirlo en redes sociales.
Usuarios piden identificar al propietario
Las placas del vehículo, identificadas como P-893GYJ, fueron difundidas por internautas, quienes etiquetaron a la Municipalidad de Guatemala y a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en la plataforma X. Su intención es que las autoridades puedan ubicar al propietario y revisar si el vehículo cuenta con multas previas o reportes de accidentes.
Hasta el momento, se desconoce el punto exacto donde ocurrió el accidente inicial ni desde qué lugar el automovilista estaba huyendo.
Consecuencias de circular con daños severos en el tren trasero
Conducir un vehículo en esas condiciones representa un riesgo extremo tanto para el conductor como para terceros. Un tren trasero dañado puede provocar:
- Pérdida total de estabilidad, especialmente al cambiar de carril o tomar una curva.
- Desprendimiento de la llanta o del aro, lo que podría ocasionar un accidente grave.
- Falla en el sistema de frenado, al desgastar o trabar componentes esenciales.
- Riesgo de incendio, debido a la fricción constante que genera chispas.
Las autoridades recomiendan detenerse inmediatamente cuando un vehículo sufre daños en el sistema de suspensión o dirección, pues continuar la marcha podría derivar en un siniestro de consecuencias fatales.