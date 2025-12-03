Buque Escuela ARC 'Gloria' de Colombia Atraca en Guatemala

El Buque Escuela ARC "Gloria" de la Armada de Colombia realizó este miércoles, 3 de diciembre, su ingreso oficial al Comando Naval del Pacífico en Guatemala, como parte de su recorrido de representación y diplomacia naval por diversos países de la región y para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
La embarcación fue recibida con honores por autoridades marítimas y militares guatemaltecas, quienes destacaron la importancia del velero como símbolo de cooperación internacional y como embajador flotante de la cultura colombiana.
"El día de hoy, Puerto Quetzal se engalana con el arribo del buque de la hermana república de Colombia, el cual en su travesía internacional con el objeto de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y diplomacia, refresca sus cascos en aguas guatemaltecas en celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia", expresó Oscar Cortés, comandante Naval del Pacífico y del Ejército guatemalteco.
Agregó que para el Estado de Guatemala es un honor de la más alta consideración recibir en las costas del Océano Pacífico al emblemático Buque Escuela ARC, el cual describió como símbolo inconfundible del profesionalismo naval colombiano, orgullo de su nación y embajador flotante de la hermandad entre los pueblos latinoamericanos.
"Su arribo a nuestro territorio representa un momento de especial relevancia para las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo entre la república de Colombia y Guatemala. El buque, reconocido por su majestuosidad, su excelencia de sus navegantes y su destacada misión formativa encarna los valores de disciplina, vocación de servicio y espíritu marinero que caracteriza a las fuerzas navales del continente", señaló el funcionario.
El buque abre sus puertas para visitantes
Cortés aseguró que ambas naciones no solo comparten una geografía cercana, sino también ideales comunes de libertad, seguridad, paz y desarrollo. En ese contexto, enfatizó la importancia de continuar con la formación de personal naval y de generar este tipo de acercamientos.
"A cada uno de los distinguidos integrantes de su tripulación, expresamos nuestro mayor restima y reconocimiento por su labor, que realiza en representación de su patria, conscientes de la preparación que exige la vida en el mar. Valoramos profundamente su entrega, disciplina y compromiso por la formación de nuevas generaciones de marinos que con honor defenderán y enaltecerán los principios de la institución naval colombiana", dijo.
Durante su estancia en el país, la tripulación del ARC "Gloria" desarrollará actividades de intercambio con personal naval guatemalteco, fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.
Además, se abrirán espacios, incluido un museo, para que visitantes y comunidades conozcan el buque, su historia y su función en la formación de cadetes navales, promoviendo así el acercamiento entre instituciones y la población civil.
El jefe militar naval aseguró que Guatemala les abre sus puertas a los colombianos con la hospitalidad que distingue a los locales. También les deseó que su estadía sea grata y enriquecedora y que encuentren en las costas el calor humano, diversidad cultural y la riqueza histórica que caracteriza a la nación centroamericana.
Finalmente, expresó que espera que este encuentro sirva para estrechar aún más los lazos de cooperación bilateral e impulsar nuevas oportunidades de intercambio académico, técnico, naval y cultural.
En imágenes
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.