 Mujer detenida por intentar ingresar celular a prisión
Nacionales

Mujer detenida por intentar ingresar celular a prisión

El operativo se llevó a cabo en la cárcel Canadá, en Escuintla.

La sindicada fue puesta a disposición del juzgado correspondiente., PNC
La sindicada fue puesta a disposición del juzgado correspondiente. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este miércoles, 3 de diciembre, a una mujer luego de ser sorprendida cuando pretendía ingresar un celular a la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, una cárcel ubicada en el departamento de Escuintla.

Se trata de una persona de 45 años que se acercó al recinto de privación de libertad para visitar a un reo que está cumpliendo condena por haber sido encontrado culpable de diferentes delitos.

Al momento de aplicar el protocolo de revisión respectivo a los visitantes, el personal a cargo determinó que esta persona llevaba el objeto de tenencia ilícita que buscaba entregar al recluso.

"Al pasar por área de escáner se detectó que en una cartera llevaba escondido dicho celular, por lo que de inmediato fue puesta a disposición de un juzgado", indicó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

