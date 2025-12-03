Falta de mérito para Gudy Rivera en caso de asalto al Ministerio de Salud

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, resolvió este miércoles 3 de diciembre a favor del exdiputado al Congreso de la República, Gudy Rivera, pues dictó falta de mérito por los cargos que el Ministerio Público (MP) le atribuía dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.
Caso Asalto al Ministerio de Salud
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las personas mencionada estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud.
Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
La misma habría cometido una serie de irregularidades, incluidas las de facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.
Las pesquisas revelaron que el grupo estaba integrado por aproximadamente 50 personas.
Sus acciones se enfocaron en tres puntos específicos para la sustracción de fondos:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas "fantasma".