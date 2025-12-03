 Falta de mérito para Gudy Rivera en caso de asalto al Ministerio de Salud
Nacionales

Falta de mérito para Gudy Rivera en caso de asalto al Ministerio de Salud

La jueza de Mayor Riesgo, Abelina Cruz, consideró que no hay elementos para que el exlegislador enfrente proceso penal.

Compartir:
Exdiputado Gudy Rivera,
Exdiputado Gudy Rivera / FOTO:

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, resolvió este miércoles 3 de diciembre a favor del exdiputado al Congreso de la República, Gudy Rivera, pues dictó falta de mérito por los cargos que el Ministerio Público (MP) le atribuía dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Caso Asalto al Ministerio de Salud

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las personas mencionada estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud.

Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.

La misma habría cometido una serie de irregularidades, incluidas las de facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Las pesquisas revelaron que el grupo estaba integrado por aproximadamente 50 personas.

Sus acciones se enfocaron en tres puntos específicos para la sustracción de fondos:

  • Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
  • Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
  • Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas "fantasma".

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC Gloria de la Armada de Colombiat
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala recibe al Buque Escuela ARC "Gloria" de la Armada de Colombia

01:13 PM, Dic 03
El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

El presidente de Xelajú se pronuncia y enciende el ánimo previo a la final de la Copa Centroamericana

01:29 PM, Dic 03
Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?t
Nacionales

Accidente en calzada La Paz: ¿Cómo avanza la entrega del aporte económico para afectados?

11:17 AM, Dic 03
Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madridt
Deportes

Mbappé brilla con doblete y asistencia en la goleada del Madrid

01:53 PM, Dic 03

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos