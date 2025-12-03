Múltiple colisión en Amatitlán: un fallecido y varios heridos

Un accidente de tránsito múltiple se registró en horas de la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, en el kilómetro 32.5 de la ruta al Pacífico, con dirección hacia el sur, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.
Según la información compartida por los bomberos Voluntarios, en este sector colisionaron dos motocicletas y dos carros livianos. Uno de los vehículos de dos ruedas quedó partido en dos como consecuencia del fuerte impacto, mientras que uno de los automóviles volcó sobre la cinta asfáltica.
Las unidades de diferentes compañías de esa institución acudieron al lugar tras recibir múltiples alertas en su línea telefónica de emergencia donde se reportaba una fuerte colisión que había dejado a varias personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a varias personas que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Tras estabilizarlas, se coordinó su traslado hacia centros asistenciales para que recibieran la atención médica correspondiente.
Tres de los lesionados fueron ingresados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Palín, en el departamento de Escuintla; y otros dos hacia el Hospital Nacional de Amatitlán.
"En el lugar se evaluó a otra persona y se determinó que había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes", explicó Oscar Sánchez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.
Hasta el momento se desconoce cómo se originó el accidente vial. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7