 Accidente en Chiquimula: Varios heridos tras volcar picop
Nacionales

Accidente en Chiquimula: Varios heridos tras volcar picop

Al menos 15 personas resultaron lesionadas en el marco de este percance vial. Algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

accidente de picop en Olopa, Chiquimula
Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente al mediodía de este jueves, 4 de diciembre, en un sector de la carretera que conecta de la aldea Veguitas, en San Juan Ermita, hacia el municipio de Olopa, Chiquimula.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en este tramo, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar a bordo de varias unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de un picop que había volcado sobre la cinta asfáltica. A bordo del mismo viajaban varias personas que resultaron con golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas dieron a conocer que, según relataron algunos de los afectados, el vehículo volcó repentinamente, provocando que salieran expulsados de la palangana. Las autoridades ya investigan las causas del accidente.

Le puede interesar:

Trasladan a heridos

Oscar Sánchez, vocero de la institución de socorro, indicó que varias personas resultaron lesionadas en el marco de este percance vial.

"El personal de las diferentes compañías les brindó asistencia a los pacientes que presentaban lesiones en distintas partes de su cuerpo y los trasladó al centro asistencial. Asimismo, otras personas fueron atendidas con golpes leves y crisis nerviosa", explicó.

Entre los heridos fueron identificados:

  • Gilberta Ramírez Zacarias, de 76 años.
  • Armelina Guerra López, de 76.
  • Carmelina Guerra López, de 75.
  • María Nieves Leiva Quezada, de 74.
  • Mauricio Gutiérrez, de 65.
  • Irma Ramos Pérez, de 48.
  • Rosa Elvira García, de 38.
  • Blanca Estela Reyes, de 38.
  • Ericka Amparo Gutiérrez López, de 34.

Los pacientes fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula.

Además, se reportaron otras personas con golpes leves que fueron llevadas a un centro de salud cercano para su evaluación.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

