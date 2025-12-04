 Ministro de Finanzas aclara artículo 85 del presupuesto 2026
Nacionales

Ministro de Finanzas se pronuncia sobre artículo 85 del Presupuesto 2026

El ministro Menkos aclaró que para aplicar la acción establecida en el artículo se debe contar con autorización de la Junta Monetaria, lo que significa que tendría opiniones técnicas y legales previas a dar viabilidad.

Compartir:
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el lunes 22 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el lunes 22 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, se pronunció con respecto al artículo 85 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, que recientemente aprobó el Congreso de la República, el cual ha generado en los últimos días una serie de opiniones de parte de diferentes sectores.

El asesor jurídico de la Junta Monetaria y gerente jurídico del Banco de Guatemala (Banguat), Leonel Moreno, dio a conocer ayer que recomendó que se presente una acción de inconstitucionalidad contra este artículo, que está relacionado con el uso de las Reservas Monetarias Internacionales.

Añadió que la ley contraviene la ley orgánica del Banco, ya que tienen una prohibición de financiar al Estado, tomando en cuenta que estas reservas se utilizarían para pagar al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe la compra de más 2 mil 800 acciones.

Mientras tanto, utilizando la vía de las redes sociales, el titular de la cartera del Tesoro señaló que en el proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo se proponía la adquisición de acciones CAF con fondos del presupuesto; sin embargo, el Congreso aprobó que el Banco de Guatemala cambie un activo en dólares estadounidenses (las reservas monetarias internacionales) por otro activo en dólares estadounidenses (las acciones del CAF, un banco de fomento regional).

En ese sentido, explicó que el artículo 85 faculta al Ministerio de Finanzas a gestionar ante el Banguat el uso de RMI para el pago de las acciones, pero también manda a que la Junta Monetaria autorice la transacción lo que, según sus palabras, permite contar con las opiniones técnicas y legales previas que le den viabilidad.

"Aun entendiendo que el Congreso de la República tiene la potestad legislativa de facultar al Organismo Ejecutivo y al Banco de Guatemala para esta acción, si las opiniones técnicas y legales del Banco de Guatemala advierten algún viso de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo podrá solicitar una opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre este artículo. Nuestra lucha es dejar mejores instituciones, en todo caso y en todo momento", añadió.

Por aparte, Menkos recordó que el Banguat ha adquirido acciones del Banco Mundial, del BID y del BCIE, que suman más de USD250.0 millones. En ese sentido, expuso que se trata de un asunto contable, ya que al efectuarse el pago de capital en efectivo a un organismo internacional, el mismo no constituiría un gasto para esa entidad, pues se registraría una contrapartida por el lado del activo que corresponde a la aportación de capital a dicho organismo internacional.

Diputados emiten opinión

En el Congreso han surgido diferentes opiniones sobre el tema del artículo 85. Ayer, la diputada Sandra Jovel señaló que precisamente ese fue uno de los temas por el cual su voto fue en contra de aprobar el Presupuesto 2026. También indicó que toda entidad tiene el derecho de presentar inconstitucionalidades en contra de este decreto.

Mientras que el diputado Álvaro Arzú Escobar mencionó que es inconstitucional obligar al Banguat a usar sus reservas para dárselas al Estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, expresó: "no es un gasto, son inversiones, tiene un título, derechos y participaciones. Es una inversión bajo previa autorización de la Junta Monetaria, donde ellos pueden argumentar".

Contenido del artículo 85

Foto embed
artículo 85 del Presupuesto 2026 - .

En Portada

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPSt
Nacionales

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPS

08:02 AM, Dic 04
Amarini Villatoro tras la final perdida: No sé con quién quieren quedar bient
Deportes

Amarini Villatoro tras la final perdida: "No sé con quién quieren quedar bien"

07:23 AM, Dic 04
Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuentot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento

07:16 AM, Dic 04
Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perryt
Farándula

Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry

05:59 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos