Ministro de Finanzas aclara artículo 85 del presupuesto 2026

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, se pronunció con respecto al artículo 85 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, que recientemente aprobó el Congreso de la República, el cual ha generado en los últimos días una serie de opiniones de parte de diferentes sectores.
El asesor jurídico de la Junta Monetaria y gerente jurídico del Banco de Guatemala (Banguat), Leonel Moreno, dio a conocer ayer que recomendó que se presente una acción de inconstitucionalidad contra este artículo, que está relacionado con el uso de las Reservas Monetarias Internacionales.
Añadió que la ley contraviene la ley orgánica del Banco, ya que tienen una prohibición de financiar al Estado, tomando en cuenta que estas reservas se utilizarían para pagar al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe la compra de más 2 mil 800 acciones.
Mientras tanto, utilizando la vía de las redes sociales, el titular de la cartera del Tesoro señaló que en el proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo se proponía la adquisición de acciones CAF con fondos del presupuesto; sin embargo, el Congreso aprobó que el Banco de Guatemala cambie un activo en dólares estadounidenses (las reservas monetarias internacionales) por otro activo en dólares estadounidenses (las acciones del CAF, un banco de fomento regional).
En ese sentido, explicó que el artículo 85 faculta al Ministerio de Finanzas a gestionar ante el Banguat el uso de RMI para el pago de las acciones, pero también manda a que la Junta Monetaria autorice la transacción lo que, según sus palabras, permite contar con las opiniones técnicas y legales previas que le den viabilidad.
"Aun entendiendo que el Congreso de la República tiene la potestad legislativa de facultar al Organismo Ejecutivo y al Banco de Guatemala para esta acción, si las opiniones técnicas y legales del Banco de Guatemala advierten algún viso de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo podrá solicitar una opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre este artículo. Nuestra lucha es dejar mejores instituciones, en todo caso y en todo momento", añadió.
Por aparte, Menkos recordó que el Banguat ha adquirido acciones del Banco Mundial, del BID y del BCIE, que suman más de USD250.0 millones. En ese sentido, expuso que se trata de un asunto contable, ya que al efectuarse el pago de capital en efectivo a un organismo internacional, el mismo no constituiría un gasto para esa entidad, pues se registraría una contrapartida por el lado del activo que corresponde a la aportación de capital a dicho organismo internacional.
Diputados emiten opinión
En el Congreso han surgido diferentes opiniones sobre el tema del artículo 85. Ayer, la diputada Sandra Jovel señaló que precisamente ese fue uno de los temas por el cual su voto fue en contra de aprobar el Presupuesto 2026. También indicó que toda entidad tiene el derecho de presentar inconstitucionalidades en contra de este decreto.
Mientras que el diputado Álvaro Arzú Escobar mencionó que es inconstitucional obligar al Banguat a usar sus reservas para dárselas al Estado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, expresó: "no es un gasto, son inversiones, tiene un título, derechos y participaciones. Es una inversión bajo previa autorización de la Junta Monetaria, donde ellos pueden argumentar".