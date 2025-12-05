 Tres muertos en ataque armado en Amatitlán
Nacionales

Tres personas mueren en ataque armado en Amatitlán

El hecho de violencia ocurrió en el parqueo de un comercio.

Tres personas mueren en ataque armado en Amatitlán
Tres personas murieron en el lugar y una resultó herida. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Tres personas murieron y una resultó herida en el marco de un ataque armado que se registró en horas de la noche del pasado jueves, 4 de diciembre, en el parqueo de un comercial ubicado en la calzada Asiole, entrada a la colonia Progreso 2, municipio de Amatitlán, Guatemala.

En medio del final de la jornada, cuando varias personas se dirigían a sus hogares tras finalizar sus labores, de repente se escucharon múltiples detonaciones de proyectil de arma de fuego, lo que generó alarma entre los transeúntes.

Al observar que las balas habían alcanzado a varias personas, los vecinos se comunicaron a la línea telefónica de los Bomberos Voluntarios para solicitar apoyo. De inmediato, la institución coordinó el traslado de unidades de emergencia.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a cuatro personas que presentaban heridas de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que tres de ellas, dos hombres y una mujer, ya no contaban con signos vitales.

El único sobreviviente del ataque fue un hombre, a quien se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de la localidad.

Las causas de este ataque no han sido establecidas. Tampoco se ha identificado a posibles responsables de cometer el múltiple crimen.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para recabar evidencias, realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones.

Ataque cobra la vida de una persona en la capital

Los Bomberos Municipales informaron sobre el caso de una persona que perdió la vida en el marco de un incidente armado ocurrido anoche en la 41ª  calle y 12 avenida de la zona 8, Ciudad de Guatemala.

La víctima es un hombre de aproximadamente 45 años, quien al evaluarlo ya no contaba con signos vitales a consecuencia de varias heridas causadas por arma de fuego en el cráneo.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder llevar a cabo la identificación correspondiente y avanzar en las averiguaciones del caso.

Foto embed
Un hombre murió en el marco de un ataque armado en la zona 8 capitalina. - Bomberos Municipales

