Cierre temporal de carriles en Boca del Monte por trabajos

El tránsito se mantiene afectado este sábado, 6 de diciembre, debido a cierres programados que se implementaron en el kilómetro 11.5 del sector de Boca del Monte, municipio de Villa Canales, en la conexión con la avenida Hincapié, donde continúan los trabajos de parte de las autoridades.

El personal de Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) mantiene presencia en este sector, donde meses atrás ocurrió un derrumbe de grandes proporciones que generó la suspensión total del paso por el sector durante días.

La intervención en el área se inició desde octubre pasado con el objetivo de proteger a los usuarios de la ruta, pues se ha identificado una alta saturación del suelo por las lluvias de la temporada, situación que habría sido la que provocó la caída de material y afectó la movilidad en esa ocasión.

Por ello, se avanza en la construcción del primero de los dos muros de contención, un proyecto que ya registra un avance físico del 80 por ciento, según los informes técnicos más recientes que emitió la entidad a cargo.

Según Covial, esta obra forma parte de las acciones estructurales impulsadas para estabilizar la montaña del sector, que describió como uno de los puntos con mayor riesgo de deslizamientos en la zona sur de la ciudad.

Cierre de carriles

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que debido a los trabajos que están en desarrollo en el referido punto se implementan cierres por lapsos. En ciertos momentos se suspende el paso por dos carriles y en otros en los tres carriles como medida de prevención.

Mientras tanto, agentes brindan apoyan para ordenar el tránsito y evitar mayores inconvenientes a los usuarios, así como situaciones de riesgo.

"Recomendamos a los usuarios tomar precauciones, considerar tiempo adicional en sus traslados y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar retrasos en la llegada a su destino", expresó la institución.

