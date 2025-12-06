 Niños guatemaltecos afectados por deportaciones en EE. UU
Nacionales

Familias separadas: niños viajan a Guatemala tras pérdida de sus tutores en EE. UU.

La agencia Guatemalan-Maya Center de Estados Unidos ha gestionado poderes notariales para menores cuyos padres temen la detención, asegurando que puedan ser cuidados mientras se resuelven sus casos migratorios.

Compartir:
ninos,
ninos / FOTO:

El Guatemalan-Maya Center de Estados Unidos está ayudando a al menos 58 niños de Florida, de entre tres y quince años, a reunirse con sus familias en ese país centroamericano y otros de Latinoamérica tras la deportación de sus padres y tutores.

Entre ellos, siete viajaron esta semana desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Guatemala, recogió el Miami Herald.

Tres de los menores son ciudadanos estadounidenses y cuatro crecieron en Lake Worth Beach (Palm Beach), a unos 100 kilómetros al norte de Miami, donde está la organización y reside una gran comunidad guatemalteca.

Diego Serrato, voluntario del centro, declaró al diario que "separar a un niño de sus padres no es una lección para nadie, no hay ganadores en esto. Los únicos perdedores son los niños".

El diario detalla que la agencia ha gestionado poderes notariales para otros 200 menores cuyos padres temen la detención, asegurando que puedan ser cuidados mientras se resuelven sus casos migratorios.

En Lake Worth Beach, a 11 kilómetros al sur de la residencia del presidente Donald Trump, en su club Mar-a-Lago, se han intensificado las detenciones.

Un informe del American Immigration Council (AIC) revela que, al 2018, unos 4,4 millones de niños ciudadanos estadounidenses menores de 18 años vivían con al menos un padre indocumentado.

Además, unos 6,1 millones de niños compartían su hogar con algún familiar indocumentado, lo que amplía el grupo de menores vulnerables ante las actuales políticas migratorias durante el segundo mandato de Trump.

* Le puede interesar:

Estrés tóxico

Tras una deportación, muchos menores enfrentan graves consecuencias emocionales, educativas y económicas, según organizaciones humanitarias.

AIC advierte del riesgo de "estrés tóxico", ansiedad, problemas de salud mental, dificultades escolares y pérdida de estabilidad familiar entre estos niños.

Subraya que el riesgo no se limita a los casos individuales. Según datos de 2019 analizados por diversas organizaciones, millones de niños con al menos un progenitor inmigrante -legal o indocumentado- viven en Estados Unidos, lo que los expone al miedo constante de perder a un padre por deportación.

Los estudios señalan que, en muchos hogares, la deportación de un miembro con capacidad de sustento económico puede causar declives abruptos en los ingresos, incrementando la inestabilidad.

Estudios citan reducciones de entre el 40 % y 90 % del ingreso familiar en meses posteriores a una detención o deportación.

En Portada

Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicialt
Nacionales

Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicial

07:43 AM, Dic 06
Diputados cuelgan piñatas de diablo en protesta por retrasos en el Doroteo Guamuch Florest
Deportes

Diputados cuelgan piñatas de diablo en protesta por retrasos en el Doroteo Guamuch Flores

11:35 AM, Dic 06
Implementan cierre temporal de carriles en Boca del Monte por trabajost
Nacionales

Implementan cierre temporal de carriles en Boca del Monte por trabajos

10:57 AM, Dic 06
Stranger Things: la actriz que fue reemplazada y pocos televidentes lo notaront
Farándula

Stranger Things: la actriz que fue reemplazada y pocos televidentes lo notaron

07:31 AM, Dic 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos