 Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masagua
Nacionales

Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masagua

El mandatario giró instrucciones al Ministerio de Gobernación para que los responsables sean llevados ante la ley.

El mandatario Bernardo Arévalo se expresó por medio de sus redes sociales., EFE/ Mariano Macz
El mandatario Bernardo Arévalo se expresó por medio de sus redes sociales. / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El presidente, Bernardo Arévalo, reaccionó tras conocer el asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, expresando su total repudio. Asimismo, el mandatario aseguró haber girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que "los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley".

Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín", afirmó Arévalo.

Arévalo reiteró que están movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a la violencia que se vive en el país.

Los hechos en Masagua

Según medios locales, el jefe edil de Masagua fue asesinado durante el desarrollo de un desfile navideño de la localidad. Cuerpos de rescate llegaron al lugar del incidente armado para auxiliar al político y llevarlo a un centro asistencial donde falleció.

Además, cuerpos de socorro radicados en el citado municipio reportaron que en el tiroteo quedó herido otro hombre, posiblemente del cuerpo de seguridad del alcalde de Masagua.

“Santa Claus de los pobres” anuncia jornada de recolección de juguetes este fin de semana

El mayor Héctor Chacón se puso en marcha para alegrar la navidad de los niños y solicitó la colaboración de los guatemaltecos para lograrlo.

