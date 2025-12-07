Arévalo expresa repudio por asesinato del alcalde de Masagua

El presidente, Bernardo Arévalo, reaccionó tras conocer el asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, expresando su total repudio. Asimismo, el mandatario aseguró haber girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que "los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley".
Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín", afirmó Arévalo.
Arévalo reiteró que están movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a la violencia que se vive en el país.
Los hechos en Masagua
Según medios locales, el jefe edil de Masagua fue asesinado durante el desarrollo de un desfile navideño de la localidad. Cuerpos de rescate llegaron al lugar del incidente armado para auxiliar al político y llevarlo a un centro asistencial donde falleció.
Además, cuerpos de socorro radicados en el citado municipio reportaron que en el tiroteo quedó herido otro hombre, posiblemente del cuerpo de seguridad del alcalde de Masagua.