"Santa Claus de los pobres" anuncia jornada de recolección de juguetes este fin de semana

El mayor de los Bomberos Municipales, Héctor Chacón, quien cada año desciende por el puente Las Vacas disfrazado de Santa Claus y le entrega juguetes a los niños de las colonias que se encuentran en el área, retomará la tradición.
Por medio de sus redes sociales, dio a conocer que este fin de semana (6 y 7 de diciembre) iniciará con la recaudación de juguetes para dicho evento.
El "Santa Claus de los pobres", como se hace llamar Chacón, dijo que en el presente año hubo "problemas de logística y de salud" que lo mantuvieron retirado, pero ahora está listo para avanzar con los preparativos de esta noble labor.
Los donativos de juguetes serán recibidos en la Escuela Técnica del Cuerpo de Bomberos Municipales, ubicada en el bulevar Liberación 11-20, de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
"Iniciaremos este fin de semana, sábado y domingo, durante todo el día. Un millón de gracias por ayudarnos a sembrar sonrisas en el rostro de los niños del puente", expresó en el mensaje difundido en su cuenta de redes.