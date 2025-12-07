 Rescatan a dos niños que quedaron atrapados en un carro
Nacionales

Rescatan a dos niños que quedaron atrapados en un carro

Los pequeños habían quedado encerrados dentro de un vehículo, bajo los fuertes rayos del sol, en la ruta Interamericana.

El carro donde estaban los niños permanecía en un parqueo. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Momentos de angustia se vivieron en el parqueo de un comercio del kilómetro 31 de la carretera Interamericana, cuando dos niños quedaron atrapados dentro de un carro que estaba bajo los fuertes rayos del sol. Bomberos Municipales Departamentales recibieron la alerta de la emergencia al número de teléfono 1554, para que acudieran a auxiliar a los afectados.

Los rescatistas narraron que dentro del carro habían quedado dos niños de 1 y 2 años, respectivamente, por lo que realizaron procedimientos para la apertura del vehículo. Después de salir del automotor, los pequeños fueron examinados por los paramédicos, quienes reportaron que no fue necesario llevarlos a ningún centro asistencial.

Tras los procedimientos, ambos pequeños quedaron a cargo de su mamá, quien los sostuvo en brazos tras el incidente. Los técnicos en emergencias médicas recordaron a la población que pueden reportar sus emergencias al WhatsApp 5042-6314.

Para liberar a los pequeños, los rescatistas tuvieron que aplicar varias técnicas para abrir el carro que estaba junto a otros automotores en el referido estacionamiento.

