 Rinden honras al alcalde de Masagua, Nelson Marroquín
Nacionales

Rinden honras fúnebres al alcalde de Masagua, Nelson Marroquín

Esposa del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, envía un emotivo mensaje para despedirse de su compañero de vida.

Familiares, amigos y trabajadores ediles lamentaron la muerte del alclade Nelson Marroquín. , Municipalidad de Masagua
FOTO: Municipalidad de Masagua

Momentos de profunda tristeza se vivieron en la Municipalidad de Masagua durante la tarde y noche de este domingo 7 de diciembre cuando los restos mortales del alcalde, Nelson Marroquín, llegaron a la localidad para el velorio. A la llegada del féretro, cientos de vecinos abarrotaron la sede de la corporación edil para aplaudir y reconocer al funcionario que fue ultimado durante un desfile navideño, el pasado sábado, cuando recorría la aldea Obero.

En el edificio de la comuna, familiares, amigos y trabajadores de la Municipalidad rindieron honras fúnebres a Marroquín; en medio del luto, varios de los presentes dieron el pésame y pidieron que se haga justicia tras este acto. El ataúd de Marroquín llegó al casco urbano en una ambulancia de la localidad, mientras el mismo fue escoltado por un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuadras antes de llegar a la Municipalidad de Masagua, varios voluntarios decidieron llevar en hombros los restos de Marroquín, hasta el lugar en donde el cuerpo permanece para los actos de velación. Medios locales compartieron que en la programación del velorio se tienen contemplados servicios religiosos.

Sin embargo, otras fuentes declararon que el velorio podría durar dos días más, debido a que también se tiene contemplado que el cuerpo sea velado en la casa de sus padres, ubicada en aldea Llanitos. Finalmente, se espera que el duelo se despida en el cementerio de la aldea Cuyuta, por deseo de los familiares.

Emotiva despedida de Fernanda Marroquín

Fernanda Marroquín, esposa del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, emitió un mensaje para despedirse de su compañero de vida. En una carta compartida en redes sociales, ella se dirigió al jefe edil para afirmar: "Solo puedo decirte: gracias".

"Gracias por ser un buen esposo, un gran compañero de vida y el mejor equipo que Dios me pudo regalar; gracias, mi amor, por amarme tanto como yo te amo a ti. Eres, fuiste y serás el amor de mi vida, por siempre", expresó.

Agregó: "Eres un hombre visionario, alguien que siempre trabajó por su pueblo y que soñó con un Masagua mejor. Siempre buscaste lo mejor para el municipio y velaste por el más necesitado. Estoy segura de que Dios hará justicia, porque ante la justicia divina nadie se puede esconder".

"Gracias por cada cosa buena que hiciste por tu gente, por todos esos sueños que llevabas en el corazón y que lamentablemente nos arrebataron. Tus sueños eran mis sueños, y juntos siempre fuimos un gran equipo", lamentó.

"Hoy sé que desde el cielo me cuidas. Tengo un ángel que nunca me dejará sola. Te amo y te amaré por siempre, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, de mi corazón", finalizó.

