 Fallece esposa del expresidente Otto Pérez
Nacionales

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérez

El servicio fúnebre de la exprimera dama de la nación, Rosa María Leal, se desarrollará en una capilla de la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
La exprimera dama Rosa María Leal, esposa del expresidente Otto Pérez Molina., Diario de Centro América
La exprimera dama Rosa María Leal, esposa del expresidente Otto Pérez Molina. / FOTO: Diario de Centro América

Falleció la exprimera dama de la Nación, Rosa María Leal Flores de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina, según se confirmó este lunes 8 de diciembre.

Leal acompañó al exmandatario en el ejercicio de sus funciones de Gobierno durante el periodo correspondiente de enero de 2012 a septiembre de 2015, momento en el que el funcionario presentó su renuncia al cargo al verse envuelto en casos de corrupción.

La guatemalteca era maestra y contaba con una licenciatura en Psicología Clínica. Mientras fue primera dama tuvo a su cargo la gestión de asuntos relacionados con obras sociales y una serie de programas enfocados en la atención de la niñez y adolescencia, que desarrolló por medio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

En una entrevista que brindó al diario oficial en febrero de 2013, se refirió a los logros y desafíos que enfrentaba al frente de la referida entidad. Compartió que, en ese entonces, estaba enfocándose en cuatro programas específicos: uno de atención y empoderamiento para la mujer, otro de apoyo a las personas de la tercera edad, además el enfocado en el seguimiento de la situación de los niños migrantes no acompañados y otro que buscaba la reinserción de los menores en conflicto con la ley penal.

Leal tuvo dos hijos con el exmandatario Pérez Molina, en el marco de un matrimonio que duró casi cuatro décadas. Su fallecimiento se dio hoy, un día antes de cumplir 72 años de edad.

La foto y el mensaje de Otto Pérez Leal junto a su papá

Otto Pérez Molina se encuentra en prisión preventiva por varios casos sobre supuestas anomalías durante su gestión

Despiden a la exprimera dama

De acuerdo con información difundida por medio de las redes sociales, el servicio fúnebre de Rosa María Leal se llevará a cabo a partir del medio día de este lunes, 8 de diciembre, en una capilla ubicada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Mientras tanto, el cortejo fúnebre está programado para horas de la mañana del martes 9 para ser despedida finalmente en un cementerio ubicado en el municipio de Mixco, Guatemala.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérezt
Nacionales

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérez

07:09 AM, Dic 08
Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tirot
Deportes

Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tiro

08:01 AM, Dic 08
Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcaldet
Nacionales

Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcalde

08:42 AM, Dic 08
El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026t
Farándula

El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026

08:13 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos