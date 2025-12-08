Fallece esposa del expresidente Otto Pérez

Falleció la exprimera dama de la Nación, Rosa María Leal Flores de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina, según se confirmó este lunes 8 de diciembre.
Leal acompañó al exmandatario en el ejercicio de sus funciones de Gobierno durante el periodo correspondiente de enero de 2012 a septiembre de 2015, momento en el que el funcionario presentó su renuncia al cargo al verse envuelto en casos de corrupción.
La guatemalteca era maestra y contaba con una licenciatura en Psicología Clínica. Mientras fue primera dama tuvo a su cargo la gestión de asuntos relacionados con obras sociales y una serie de programas enfocados en la atención de la niñez y adolescencia, que desarrolló por medio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).
En una entrevista que brindó al diario oficial en febrero de 2013, se refirió a los logros y desafíos que enfrentaba al frente de la referida entidad. Compartió que, en ese entonces, estaba enfocándose en cuatro programas específicos: uno de atención y empoderamiento para la mujer, otro de apoyo a las personas de la tercera edad, además el enfocado en el seguimiento de la situación de los niños migrantes no acompañados y otro que buscaba la reinserción de los menores en conflicto con la ley penal.
Leal tuvo dos hijos con el exmandatario Pérez Molina, en el marco de un matrimonio que duró casi cuatro décadas. Su fallecimiento se dio hoy, un día antes de cumplir 72 años de edad.
Despiden a la exprimera dama
De acuerdo con información difundida por medio de las redes sociales, el servicio fúnebre de Rosa María Leal se llevará a cabo a partir del medio día de este lunes, 8 de diciembre, en una capilla ubicada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, el cortejo fúnebre está programado para horas de la mañana del martes 9 para ser despedida finalmente en un cementerio ubicado en el municipio de Mixco, Guatemala.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7