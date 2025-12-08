Procesión de la Inmaculada Concepción recorre la capital

El cortejo procesional de la Virgen de la Inmaculada Concepción del Templo de San Francisco recorre este lunes, 8 de diciembre, el centro de la Ciudad de Guatemala, acompañado por decenas de fieles que buscan expresar agradecimiento y hacer una serie de peticiones marcadas por la fe.
El anda fue levantada en hombros en horas de la tarde para prepararse para su salida, que se dio poco después de las 14:00 horas desde la iglesia ubicada e n la 6ª avenida y 13 calle de la zona 1 capitalina.
El fray Enoc Zeledón indicó que esta procesión representa una muestra de amor de María Santísima para todo el pueblo de Guatemala y consiste en una gran expresión de veneración.
Explicó que la Virgen lleva cuatro alegorías: histórica, tradicional, del tiempo y de la devoción. Según sus palabras, en el marco de estas se manifiesta lo que se busca transmitir a través del adorno procesional, que es mostrar a María, a través de la historia de la comunidad, de la iglesia, presente en todos los tiempos desde los primeros años de la evangelización en América Central.
"Siempre hay muchísima devoción a la Santísima Virgen y eso es un privilegio el poder tener una imagen tan especial y hermosa, como lo es la Inmaculada Concepción. Hay una devoción muy arraigada en el pueblo de Guatemala, muy mariano y, por tanto, en el camino evangelizador hacia los pies de Jesús, que es el principal de los objetivos. Hay mucha alegría", dijo el entrevistado.
Daños en el anda
Se detectó que la parte interna del anda presentó cierto daño y quebraduras, lo que pausó por algunos minutos el recorrido. Los fieles apoyaron en el traslado de la imagen a otra estructura para continuar con el paso por las diferentes calles y avenidas. Este proceso se realizó en medio de cantos y aplausos de los presentes.
"El anda ha sufrido un percance y fue trasladado a una pequeña, pero nos recuerda cómo salía hace 200 años. Así salía, como va ahorita, era un anda de plata", dijo al respecto el cronista guatemalteco, Miguel Álvarez Arévalo.
Más de 400 años de fe
El historiador explicó que el rezado de la Virgen de Concepción de San Francisco es una de las actividades religiosas más antiguas de Guatemala, pues se inició el 8 de diciembre de 1617, así que son más de 400 años en los que la Inmaculada ha sido llevada en hombros en esta temporada, antes en Antigua Guatemala y ahora en la capital, luego del traslado de la ciudad.
"Durante el siglo XIX, esta imagen tan antigua, que llegó desde España, ha sabido aglutinar a sus fieles y devotos, que se han congregado y han hecho que el rezado de San Francisco, como Patrimonio Cultural de la Nación, sea un referente para las tradiciones", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.