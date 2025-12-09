Incendio consume venta de pirotecnia en mercado de Jalapa

En las últimas horas se registraron incendios que consumieron inmuebles y áreas forestales en diferentes sectores. Los cuerpos de socorro atendieron estas emergencias y confirmaron que no hubo personas heridas, solo daños materiales que dejaron, en algunos casos, pérdidas cuantiosas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 98 compañía se movilizaron hacia la aldea Pixabaj, departamento de Sololá, luego de ser alertados con respecto a una vivienda que estaba siendo consumida por las llamas.
Los equipos comenzaron de inmediato a atacar el fuego desde diferentes puntos para intentar controlar la situación.
De acuerdo con Leandro Amado, vocero de la institución, fue necesario utilizar aproximadamente 700 galones de agua para hacerle frente a este incendio originado en el interior del inmueble.
Después de varios minutos de trabajo de parte de los técnicos en urgencias médicas, finalmente se logró extinguir el fuego en su totalidad.
Las pérdidas materiales fueron cuantificadas en aproximadamente 60 mil quetzales.
Por aparte, los Bomberos Voluntarios de la 44 compañía tuvieron a su cargo las acciones del combate y extinción de un incendio declarado que se originó en el interior de una venta de juegos pirotécnicos ubicada en el interior del mercado municipal de la zona 2 del departamento de Jalapa.
El trabajo de los técnicos en urgencias médicas permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran a negocios o viviendas aledañas.
El incidente no dejó personas heridas, pero sí múltiples daños materiales. Sin embargo, no se reveló una cifra de a cuánto podrían ascender las pérdidas.
Incendio forestal amenazaba con extenderse
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales informaron que se registró un incendio forestal en cercanía de un taller mecánico en Sanarate, departamento de El Progreso.
"El personal, a bordo de las unidades contra incendios BD-46 y BDS-01, laboró en el lugar para controlar y liquidar en su totalidad evitando su propagación", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.