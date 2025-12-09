 Fe y devoción en la procesión de la Inmaculada Concepción
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

El cortejo procesional recorre las calles del Centro Histórico.

Compartir:
Procesión de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, de la Catedral Metropolitana., Omar Solís/Emisoras Unidas
Procesión de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, de la Catedral Metropolitana. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La procesión de la consagrada imagen de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, recorre este martes 9 de diciembre las calles de la Ciudad de Guatemala, en medio de expresiones de fe y devoción de cientos de feligreses.

El cortejo salió desde el referido templo, ubicado en la zona 1, aproximadamente a las 14:00 horas para iniciar con su traslado por diferentes calles y avenidas del centro de la capital. La imagen es llevada en hombros por damas y caballeros en medio de un marcado fervor.

El padre Colmenores indicó que el rezado de la Inmaculada Concepción sale año con año en esta fecha de la Catedral y que, en este 2025, en el año jubilar, después de haber atravesado la puerta santa, va llevando un mensaje de esperanza a todos los que se encuentren al paso de la Santísima Virgen.

"La imagen es una hermosa talla que se mandó a hacer en ocasión de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Este año nos recuerda que, gracias a ella, vino Jesús. El mensaje está basado en aquel hermoso canto que dice: ‘De la harina sois la flor, para el Pan Inmaculado’", expresó.

"Nos habla de María como aquella harina purísima de la cual se hace la hostia, con la cual se consagra a Jesús, presente en el altar. También se nos habla de María como aquella que es fuente de gracia y, por lo tanto, del vino nuevo que construye el reino de Dios", agregó el religioso.

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana | Omar Solís/EU

Procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana / Omar Solís/EU

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos