Fe y devoción en la procesión de la Inmaculada Concepción

La procesión de la consagrada imagen de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, recorre este martes 9 de diciembre las calles de la Ciudad de Guatemala, en medio de expresiones de fe y devoción de cientos de feligreses.
El cortejo salió desde el referido templo, ubicado en la zona 1, aproximadamente a las 14:00 horas para iniciar con su traslado por diferentes calles y avenidas del centro de la capital. La imagen es llevada en hombros por damas y caballeros en medio de un marcado fervor.
El padre Colmenores indicó que el rezado de la Inmaculada Concepción sale año con año en esta fecha de la Catedral y que, en este 2025, en el año jubilar, después de haber atravesado la puerta santa, va llevando un mensaje de esperanza a todos los que se encuentren al paso de la Santísima Virgen.
"La imagen es una hermosa talla que se mandó a hacer en ocasión de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Este año nos recuerda que, gracias a ella, vino Jesús. El mensaje está basado en aquel hermoso canto que dice: ‘De la harina sois la flor, para el Pan Inmaculado’", expresó.
"Nos habla de María como aquella harina purísima de la cual se hace la hostia, con la cual se consagra a Jesús, presente en el altar. También se nos habla de María como aquella que es fuente de gracia y, por lo tanto, del vino nuevo que construye el reino de Dios", agregó el religioso.