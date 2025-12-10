 Video de accidente de motorista en la ruta al Atlántico
Nacionales

"Ay, ya se mató, ya se mató": desgarrador grito durante accidente de motorista en la ruta al Atlántico

Video revela el momento en que un motorista sufre aparatoso accidente en la ruta al Atlántico.

Compartir:
Video capta el momento exacto del accidente., Captura de pantalla video Facebook.
Video capta el momento exacto del accidente. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales captó el instante en que un motorista sufrió un violento accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. Las imágenes han generado preocupación por la forma en que ocurrió el percance y por el comportamiento del conductor segundos antes del impacto.

La grabación, de aproximadamente 18 segundos, fue tomada desde un vehículo que circulaba detrás del motorista. En ella se observa al conductor desplazarse de manera errática mientras sigue a un tráiler. El motorista zigzaguea, intenta rebasar por el carril derecho y, en al menos dos ocasiones, se posiciona detrás de un camión de carga al no lograr adelantarlo.

En un tercer intento, el motorista vuelve a colocarse detrás del tráiler, pero durante la maniobra pierde el control del manubrio y se dirige directamente hacia los separadores viales. El impacto ocurre de forma inmediata y el video se corta justo en ese momento.

En la grabación se escucha la voz de una mujer dentro del vehículo que documenta el hecho, quien exclama:

¡Ay, ya se mató, ya se mató!", reflejando la impresión de los testigos al observar la escena.

Aunque el clip se interrumpe, se presume que el vehículo desde el cual se grabó pasó muy cerca del motorista accidentado, quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Identidad del motorista

Según testigos citados en redes sociales, el motorista fue identificado como Gerber Estuardo Veliz Martínez, quien supuestamente conducía bajo efectos de alcohol y viajaba en la motocicleta placas M275HJZ.

A pesar de la violencia del impacto, no se ha reportado oficialmente el fallecimiento de ningún motorista en ese sector durante el día del accidente, por lo que se presume que Veliz Martínez resultó gravemente herido.

Las autoridades recuerdan que manejar bajo efectos de alcohol es una de las principales causas de accidentes viales en el país. En Guatemala, conducir en estado de ebriedad puede generar multas que van desde Q5,000 hasta Q25,000, además de la posible consignación del vehículo y procesos legales adicionales.

¿Quién era “Hyuston”, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

Identifican al tatuador asesinado en San Cristóbal y conmociona las redes.

Recomendaciones para evitar accidentes

  • No conducir bajo efectos de alcohol ni estimulantes. Utilizar taxis, transporte público o servicios de movilidad cuando se consuma licor.
  • Respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito en carreteras principales.
  • Evitar maniobras riesgosas, especialmente al intentar rebasar en espacios reducidos o entre vehículos pesados.
  • Usar siempre casco y equipo de protección, incluso en trayectos cortos.
  • Mantener distancia prudente respecto a tráileres y camiones, cuya visibilidad y capacidad de frenado son limitadas.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos