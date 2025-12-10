Video de accidente de motorista en la ruta al Atlántico

Un video que circula en redes sociales captó el instante en que un motorista sufrió un violento accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. Las imágenes han generado preocupación por la forma en que ocurrió el percance y por el comportamiento del conductor segundos antes del impacto.
La grabación, de aproximadamente 18 segundos, fue tomada desde un vehículo que circulaba detrás del motorista. En ella se observa al conductor desplazarse de manera errática mientras sigue a un tráiler. El motorista zigzaguea, intenta rebasar por el carril derecho y, en al menos dos ocasiones, se posiciona detrás de un camión de carga al no lograr adelantarlo.
En un tercer intento, el motorista vuelve a colocarse detrás del tráiler, pero durante la maniobra pierde el control del manubrio y se dirige directamente hacia los separadores viales. El impacto ocurre de forma inmediata y el video se corta justo en ese momento.
En la grabación se escucha la voz de una mujer dentro del vehículo que documenta el hecho, quien exclama:
¡Ay, ya se mató, ya se mató!", reflejando la impresión de los testigos al observar la escena.
Aunque el clip se interrumpe, se presume que el vehículo desde el cual se grabó pasó muy cerca del motorista accidentado, quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica.
Identidad del motorista
Según testigos citados en redes sociales, el motorista fue identificado como Gerber Estuardo Veliz Martínez, quien supuestamente conducía bajo efectos de alcohol y viajaba en la motocicleta placas M275HJZ.
A pesar de la violencia del impacto, no se ha reportado oficialmente el fallecimiento de ningún motorista en ese sector durante el día del accidente, por lo que se presume que Veliz Martínez resultó gravemente herido.
Las autoridades recuerdan que manejar bajo efectos de alcohol es una de las principales causas de accidentes viales en el país. En Guatemala, conducir en estado de ebriedad puede generar multas que van desde Q5,000 hasta Q25,000, además de la posible consignación del vehículo y procesos legales adicionales.
Recomendaciones para evitar accidentes
- No conducir bajo efectos de alcohol ni estimulantes. Utilizar taxis, transporte público o servicios de movilidad cuando se consuma licor.
- Respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito en carreteras principales.
- Evitar maniobras riesgosas, especialmente al intentar rebasar en espacios reducidos o entre vehículos pesados.
- Usar siempre casco y equipo de protección, incluso en trayectos cortos.
- Mantener distancia prudente respecto a tráileres y camiones, cuya visibilidad y capacidad de frenado son limitadas.