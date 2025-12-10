FADS señala a Walter Mazariegos por actos antidemocráticos

La asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó un informe este miércoles (10/12/2025) en el que señaló prácticas antidemocráticas, entre otras acciones, que se habrían desarrollado durante la gestión del actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos. El documento también considera que Mazariegos "asumió la rectoría en el marco de un proceso violento, fraudulento y tejido a base de resoluciones judiciales espurias".
La misiva afirma que "durante la gestión de Walter Mazariegos se han implementado prácticas antidemocráticas y violaciones al derecho a la educación superior". El reporte también considera que "se ha incurrido en acciones y omisiones de índole institucional, académica y política, entre las que destacan la resistencia a renovar los cargos en el Consejo Superior Universitario, la exclusión de la representación estudiantil y docente, la imposición de autoridades e irregularidades en procesos de elección.
El informe de FADS también menciona que en la USAC han existido represalias contra críticos de la gestión de Mazariegos.
Han existido restricciones al ejercicio de derechos académicos y políticos, afectación de derechos laborales del personal universitario y el uso excesivo de aparatos de seguridad para el control y vigilancia dentro del campus universitario, especialmente ante expresiones de protesta pacífica", reportó FADS.
La citada asociación también argumento que "hay prácticas que configuran un deterioro de la institución universitaria y evidencia un retroceso en las garantías del derecho a la educación superior, así como en la función pública y social de la universidad".
Denuncia en contra de Walter Mazariegos
El pasado 14 de junio de 2024, diputados oficialistas presentaron una denuncia en contra de Mazariegos, señalando posibles delitos de abuso de autoridad y depredación de bienes culturales. Además, otros legisladores como José Chic han instado al actual rector de esta casa de estudios a convocar a elecciones para nuevas autoridades.
En cuanto a la denuncia de los partidarios del Movimiento Semilla, Mazariegos declaró que uno de los delitos encuadra en modificaciones realizadas a edificios de la Facultad de Humanidades, Rectoría, S-5, S-12, T-3 y T-7, así como otras unidades académicas.