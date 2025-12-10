 Ruta al Atlántico congestionada por accidente en km. 30
Nacionales

Ruta al Atlántico congestionada por accidente en el kilómetro 30

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala reportaron que el congestionamiento llega hasta el Periférico Norte, cerca del parque Erick Barrondo.

Autoridades reportaron fuerte congestionamiento en ruta al Atlántico, en el sentido hacia El Progreso., Captura de pantalla.
Autoridades reportaron fuerte congestionamiento en ruta al Atlántico, en el sentido hacia El Progreso. / FOTO: Captura de pantalla.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, emitió una alerta para el tránsito de la ruta al Atlántico durante la tarde noche de este miércoles (10.12.2025) por un accidente de tránsito que ocurrió en San Antonio La Paz, El Progreso, kilómetro 30.

Según Montejo, las maniobras para retirar un cabezal accidentado tienen impacto en la salida de la Ciudad de Guatemala, desde las cercanías del parque Erick Barrondo. El comunicador enfatizó que el vehículo de transporte pesado y de carga está volcado frente a un parque recreativo del referido municipio y departamento.

Montejo aseguró, en sus redes sociales, que la ruta al Atlántico está afectada "severamente", en el kilómetro 8, área de la zona 17. Asimismo, el portavoz describió que el accidente "está afectando severamente la salida de la ciudad capital e incluso las áreas cercanas a la zona 25 y el ingreso a Palencia".

Montejo instó a que los usuarios de la vía se mantengan atentos y en alerta "por las decisiones que las autoridades locales - San Antonio La Paz, El Progreso - están tomando para poder habilitar el tránsito".

Inicia juicio de exviceministro por muerte de funcionario del Congreso

Carlos García Rubio está señalado de participar en la muerte del jefe legal del Congreso, Hansel Szarata.

Otros factores del tránsito

En otros municipios, como San Miguel Petapa, las autoridades viales atribuyeron el incremento de circulación de vehículos al pago del aguinaldo en algunas empresas del sector formal.

Asimismo, la PMT de ese municipio instó a seguir las señales de tránsito instaladas y las directrices de los agentes policiales de turno en ese sector del departamento de Guatemala.

Emisoras  Escúchanos