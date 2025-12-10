Inicia juicio de exviceministro por muerte de funcionario del Congreso

En el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal se inició este miércoles, 10 de diciembre, el juicio en contra del exviceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, señalado de participar en la muerte del jefe legal del Congreso, Hansel Szarata.
Durante la audiencia, los jueces le otorgaron la palabra al acusado, quien aseguró que la víctima era "su mejor amigo" y que nunca tuvo intensión de dispararle.
En la diligencia también fueron exhibidas las armas que supuestamente fueron utilizadas en el hecho que cobró la vida del funcionario del Legislativo.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El director de PNC, David Custodio Boteo, explicó en ese entonces durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que desde que ocurrió el crimen se nombraron dos equipos de personal de Delitos contra la Vida. Señaló que especialmente uno de estos ha dado más resultados hasta ahora, pues cuenta con la unidad de Análisis Videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El entrevistado compartió que se recopiló toda la información pertinente, incluidas las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia. También se hicieron algunas entrevistas a testigos presenciales del hecho, logrando individualizar a la persona que sería la responsable.