 Guatemala rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe
Nacionales

Guatemala se prepara para homenajear a la "Patrona de América", la Virgen de Guadalupe

Esta jornada de fe y color incluye cortejos procesionales y visitas al santuario.

Foto: Omar Solís/EU
FOTO:

Decenas de católicos guatemaltecos se volcaron este jueves, 11 de diciembre, al Santuario de Guadalupe en la capital para rendir homenaje a la Virgen Morena, Patrona de América, en vísperas de la celebración que tiñe las calles de fervor, color y tradición.

"La tradición se nos viene inculcando de generación en generación para visitar a la Virgen de Guadalupe y darle gracias por todo lo que nos ha dado y pedirle que nos siga bendiciendo", señaló a EFE Jaquelin Canté, una devota que llevaba a su niña de dos meses vestida con indumentaria indígena.

Su hija, quien acude por primera vez, representa la tercera generación en la familia en participar de esta práctica, según cuenta Canté: "Venimos a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe por la nena y pedirle que la siga cuidando, la siga bendiciendo, a ella y a todos los que estamos con ella. Vamos en familia y esperamos que así siga siendo".

Anuncian cierres viales por actividades del Día de la Virgen de Guadalupe

Inicialmente se tendrá la reducción de carriles. Mientras que, el 12 de diciembre, habrá un cierre vehicular total.

Tradición de fe que traspasa generaciones

Al centro de Ciudad de Guatemala arribaron desde la mañana de este jueves feligreses para rezar y los primeros vendedores ambulantes de, principalmente, sandalias y maracas, accesorios que portan los niños para mostrar su adoración, una labor que también se hereda entre generaciones, como es el caso de Lidia Mendoza.

Foto embed
dia-virgen-guadalupe-emisoras-unidas1 -

Mendoza confirmó que la tradición de la venta "viene de familia" y que ella representa la segunda generación en atender el negocio una vez al año: "Durante estas fechas es lo que más se vende, para pequeños, que es para este 12 de diciembre".

Para Carmen Amelia Vix, tejedora y comerciante originaria de San Pedro Sacatepéquez, municipio a unos 30 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala, también la venta es una labor de toda una vida, dedicándose a este oficio por "aproximadamente unos 50 años".

Foto embed
Virgen de Guadalupe -

Honor a la Virgen de Guadalupe

La devoción a la "Virgen Morena" tiene profundas raíces históricas y sociales en Guatemala. La investigadora Mirna Annabella Barrios Figueroa recuerda en un artículo que el culto a la Virgen de Guadalupe o Virgen del Tepeyac se difundió tanto en México como en otros países de América, llegando también a Guatemala.

Barrios Figueroa añade que la festividad de la Virgen de Guadalupe es una de las "dos festividades más vinculadas al ciclo navideño en el país", junto con la de la Virgen de Concepción, lo que subraya su relevancia en el calendario católico guatemalteco.

Esta jornada de fe y color, que incluye cortejos procesionales y visitas al santuario, es un testimonio vivo de una tradición que une a las familias y perpetúa la fe en la "Emperatriz de América".

