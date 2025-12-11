Tribunal niega amparo a acusados por caso Melisa Palacios

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió este jueves, 11 de diciembre, no otorgar amparo provisional a María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios, un crimen ocurrido hace más de cuatro años.
Con esta acción, los acusados buscaban dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza, de celebrar primero la audiencia de etapa intermedia y no la diligencia para discutir la aceptación de cargos.
Con dicha resolución se confirma la decisión de la togada, emitida el 2 de septiembre, misma fecha en la que emitió el fallo que envió a juicio a los sindicados por el delito de asesinato.
El caso por el crimen contra Palacios ha estado en suspenso por recursos interpuestos por los procesados con los cuales se buscaba separar a la titular del Juzgado de Mayor Riesgo C. Sin embargo, las acciones han sido rechazadas por Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Crimen contra Melisa Palacios
Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.