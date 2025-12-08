 Juicio confirmado contra Implicados en caso Melisa Palacios
Nacionales

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palacios

Se mantiene vigente el fallo por medio del cual fueron enviados a juicio María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín por el delito de asesinato.

Compartir:
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 10 de noviembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 10 de noviembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio emitió una resolución este lunes, 8 de diciembre, por medio del cual mantuvo vigente el fallo que envió a juicio a los dos implicados dentro del caso Melisa Palacios.

La referida instancia analizó los argumentos planteados por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes son los principales sospechosos de cometer los hechos que acabaron con la vida de la joven en el 2021.

El abogado de los sindicados accionó ante el Organismo Judicial, pero cuando la referida sala analizó los argumentos declaró no ha lugar con respecto al recurso interpuesto, representando así un revés para los acusados, ya que seguirán a la espera de enfrentar debate.

Bonilla y Marroquín fueron enviados a juicio en septiembre pasado por resolución del Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de Carol Berganza, quien consideró que existen indicios para que ambos enfrenten a la justicia por el delito de asesinato.

Actualmente, se está a la espera de que se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, misma que se ha retrasado tomando en cuenta la serie de acciones que han promovido los defensores de los acusados, incluidos amparos y recusaciones para intentar separar a la togada y que ya no pueda conocer el expediente.

Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín

El caso ha estado en suspenso por recursos interpuestos por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palacios

Los dos procesados dentro del caso que se sigue por la muerte violenta de la estudiante Melisa Palacios hicieron un cambio en cuanto a su defensa, según se confirmó el pasado 28 de noviembre. Los dos profesionales que le daban seguimiento a este expediente judicial fueron apartados.

En ese sentido, se conoció que Saúl Centeno, abogado que defendió al excandidato a la presidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, es el nuevo defensor de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

Se confirmó que los acusados decidieron prescindir de los servicios de Victoria Gobern y Daniel Hernández, que hasta ahora se habían hecho cargo de representarlos en las fases que se han llevado a cabo dentro del proceso penal. El argumento para ello es que se buscaría implementar una nueva estrategia legal.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palacios

11:25 AM, Dic 08
Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonsot
Deportes

Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonso

09:08 AM, Dic 08
Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidost
Nacionales

Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidos

09:18 AM, Dic 08
VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japónt
Internacionales

VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japón

11:29 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.Noticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos