Juicio confirmado contra Implicados en caso Melisa Palacios

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio emitió una resolución este lunes, 8 de diciembre, por medio del cual mantuvo vigente el fallo que envió a juicio a los dos implicados dentro del caso Melisa Palacios.
La referida instancia analizó los argumentos planteados por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes son los principales sospechosos de cometer los hechos que acabaron con la vida de la joven en el 2021.
El abogado de los sindicados accionó ante el Organismo Judicial, pero cuando la referida sala analizó los argumentos declaró no ha lugar con respecto al recurso interpuesto, representando así un revés para los acusados, ya que seguirán a la espera de enfrentar debate.
Bonilla y Marroquín fueron enviados a juicio en septiembre pasado por resolución del Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de Carol Berganza, quien consideró que existen indicios para que ambos enfrenten a la justicia por el delito de asesinato.
Actualmente, se está a la espera de que se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, misma que se ha retrasado tomando en cuenta la serie de acciones que han promovido los defensores de los acusados, incluidos amparos y recusaciones para intentar separar a la togada y que ya no pueda conocer el expediente.
Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palacios
Los dos procesados dentro del caso que se sigue por la muerte violenta de la estudiante Melisa Palacios hicieron un cambio en cuanto a su defensa, según se confirmó el pasado 28 de noviembre. Los dos profesionales que le daban seguimiento a este expediente judicial fueron apartados.
En ese sentido, se conoció que Saúl Centeno, abogado que defendió al excandidato a la presidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, es el nuevo defensor de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.
Se confirmó que los acusados decidieron prescindir de los servicios de Victoria Gobern y Daniel Hernández, que hasta ahora se habían hecho cargo de representarlos en las fases que se han llevado a cabo dentro del proceso penal. El argumento para ello es que se buscaría implementar una nueva estrategia legal.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7