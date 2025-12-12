Congreso oficializa Presupuesto 2026 por Q163 mil millones

El Organismo Legislativo publicó este viernes, 12 de diciembre, en el diario oficial el decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, con un monto de Q163 mil 469 millones 328 mil 657. La normativa incluye la firma del presidente Bernardo Arévalo, que hizo el análisis junto con su equipo y decidió sancionarlo.
La referida normativa relacionadas con las cuentas públicas fue aprobada durante la madrugada del pasado 26 de noviembre, en una extensa sesión en el Congreso. Contó con el aval de 139 legisladores y, en cuanto al monto, se redujo levemente con respecto al techo que había planteado el Ejecutivo.
El parlamento destacó que el Presupuesto 2026 aprobado ordena los ingresos y egresos del Estado y garantiza la atención a la población guatemalteca en las principales áreas de inversión pública, como educación, salud y desarrollo social. Asimismo, fortalece el acceso a la energía y la seguridad.
"Busca aumentar la inversión pública para incentivar el desarrollo, con especial énfasis en educación, salud, agua y saneamiento, electrificación, caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos que se traduce en manera concreta en bienestar para la población", añadió en su momento el organismo.
Entre los puntos que destacó es que se incorporaron medidas de transparencia y reglas para el uso adecuado de los recursos públicos, así como la eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal.
Mientras tanto, el presidente Arévalo expresó el día de la aprobación que definir el tema del presupuesto se trataba de "una gran noticia para el Congreso y para el Ejecutivo, pero sobre todo para el pueblo de Guatemala", porque el presupuesto le permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar, en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todas los guatemaltecos.
Contenido del presupuesto
Algunas de las asignaciones incluidas en el decreto aprobado incluyen:
- Q26 mil 935 millones para el Ministerio de Educación (Mineduc).
- Q16 mil 537.7 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
- Q9 mil 560.4 millones para el Ministerio de Gobernación (Mingob).
- Q7 mil 140.2 millones para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
- Q4 mil 720 millones para Defensa Nacional (Mindef).
- Q4 mil 100 millones para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides.
- Q2 mil 640.8 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
- Q3 mil 308.8 millones para el Organismo Judicial (OJ).
- Q278.6 millones para el Corte de Constitucionalidad (CC).
- Q3 mil 840.0 millones para el Ministerio Público (MP).
- Q418.4 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
- Q381.1 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
- Fondos para la construcción del Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicado en Los Cipresales, zona 6, de la Ciudad de Guatemala. Se destinan Q2 millones para preinversión y Q30 millones para ejecución.
- Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, enfocada en el control y rehabilitación de personas privadas de libertad pertenecientes a estructuras criminales y maras. Los fondos serán asignados a la cartera de Defensa.