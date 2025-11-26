 Arévalo se pronuncia tras aprobación del Presupuesto 2026
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

"Este es un hito que nos gratifica, porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos", expresó el presidente.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 26 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 26 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles, 26 de noviembre, con respecto a la aprobación que realizó el Congreso de la República del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que este es un día en que se demuestra que Guatemala puede lograr grandes cosas cuando se trabaja en unidad para el desarrollo de las y los guatemaltecos, sin exclusiones.

"La aprobación del presupuesto es una gran noticia, una gran noticia para el Congreso y para el Ejecutivo, pero sobre todo para el pueblo de Guatemala, porque el presupuesto le permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar, en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todas los guatemaltecos", expresó.

Se trata de "un hito que nos gratifica, porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos", agregó el mandatario.

También expresó que cada una de las dependencias de gobierno queda comprometida hoy, al doble, triple o hasta cuatro veces más, para responderle al pueblo de Guatemala y dar los satisfactores que se requieren en cada una de las carteras del Estado.

Aprobación de préstamos y otras iniciativas

Arévalo indicó que la aprobación del Presupuesto no es la única buena noticia, sino que también el Congreso avaló otras iniciativas que demuestran la importancia que hay en el diálogo político y la búsqueda de consensos para avanzar en desarrollo y con transparencia.

"Por ejemplo, tenemos una nueva ley de asociación público-privada, que permitirá mejorar los servicios y proyectos de inversión del Estado para mayor bienestar de la población, multiplicando la disponibilidad de fondos y los mecanismos para poder desarrollar proyectos de forma ágil en el país", dijo.

Asimismo, señaló que el Legislativo aprobó cinco préstamos con destinos muy específicos, que corresponden a iniciativas que, según sus palabras, "claramente van a promover el desarrollo". Los fondos se destinarán a construcción de carreteras, caminos rurales, digitalización del servicio público, entre otros temas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, también se refirió a la situación actual de Guatemala y explicó que el saldo de deuda pública siendo uno de los menores del mundo y el menor en América Latina.

"Por el otro lado, mantenemos la senda de sanidad en las finanzas públicas. Lo que estamos haciendo es implementar una estrategia que abarata el acceso a recursos, todos para inversión pública, que es una de las grandes demandas de los guatemaltecos y las familias de este país", puntualizó.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos