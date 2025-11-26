Arévalo se pronuncia tras aprobación del Presupuesto 2026

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles, 26 de noviembre, con respecto a la aprobación que realizó el Congreso de la República del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que este es un día en que se demuestra que Guatemala puede lograr grandes cosas cuando se trabaja en unidad para el desarrollo de las y los guatemaltecos, sin exclusiones.
"La aprobación del presupuesto es una gran noticia, una gran noticia para el Congreso y para el Ejecutivo, pero sobre todo para el pueblo de Guatemala, porque el presupuesto le permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar, en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todas los guatemaltecos", expresó.
Se trata de "un hito que nos gratifica, porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos", agregó el mandatario.
También expresó que cada una de las dependencias de gobierno queda comprometida hoy, al doble, triple o hasta cuatro veces más, para responderle al pueblo de Guatemala y dar los satisfactores que se requieren en cada una de las carteras del Estado.
Aprobación de préstamos y otras iniciativas
Arévalo indicó que la aprobación del Presupuesto no es la única buena noticia, sino que también el Congreso avaló otras iniciativas que demuestran la importancia que hay en el diálogo político y la búsqueda de consensos para avanzar en desarrollo y con transparencia.
"Por ejemplo, tenemos una nueva ley de asociación público-privada, que permitirá mejorar los servicios y proyectos de inversión del Estado para mayor bienestar de la población, multiplicando la disponibilidad de fondos y los mecanismos para poder desarrollar proyectos de forma ágil en el país", dijo.
Asimismo, señaló que el Legislativo aprobó cinco préstamos con destinos muy específicos, que corresponden a iniciativas que, según sus palabras, "claramente van a promover el desarrollo". Los fondos se destinarán a construcción de carreteras, caminos rurales, digitalización del servicio público, entre otros temas.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, también se refirió a la situación actual de Guatemala y explicó que el saldo de deuda pública siendo uno de los menores del mundo y el menor en América Latina.
"Por el otro lado, mantenemos la senda de sanidad en las finanzas públicas. Lo que estamos haciendo es implementar una estrategia que abarata el acceso a recursos, todos para inversión pública, que es una de las grandes demandas de los guatemaltecos y las familias de este país", puntualizó.