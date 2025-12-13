 Insivumeh no descarta lluvias en el Altiplano Central
Nacionales

Insivumeh no descarta lluvias para la tarde en el Altiplano Central

El ente de pronósticos pidió a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente en la tarde y noche, para evitar enfermedades respiratorias.

Compartir:
Las autoridades recomendaron abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias. Imagen ilustrativa: Pixabay.
Guantes y bufanda para el frío - Foto Pixabay / FOTO:

Expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no descartaron lluvias ligeras sobre el Altiplano Central del país para la tarde y noche de este sábado 13 de diciembre; asimismo, anunciaron posibles precipitaciones en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.

Durante el día, la institución anunció un ambiente cálido y soleado y frío en horas de la noche, especialmente en el área del Occidente del país. El ente de pronósticos pidió a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente en la tarde y noche, para evitar enfermedades respiratorias.

Durante la mañana, la entidad describió posibles nublados parciales, alternando con nubosidad dispersa en las regiones del Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.

En tanto, el Insivumeh señaló un ambiente cálido, nubes dispersas en Occidente y Altiplano Central; pocas nubes alternando con cielo despejado al sur del país. En el área de Bocacosta y Pacífico, los pronosticadores anunciaron presencia de bruma.

En más noticias, consulte: Bus cae a barranco tras colisión con vehículo en Huehuetenango; el momento exacto del percance quedó grabado en video y las imágenes circulan en redes sociales.

VIDEO. Bus cae a barranco tras colisión con vehículo en Huehuetenango

El momento exacto del percance quedó grabado en video. Las imágenes circulan en redes sociales.

Pronóstico del clima para la tarde y noche

El Insivumeh señaló que habrá presencia de lluvias o lloviznas en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén. Asimismo, declaró que "no se descarta la posibilidad de lloviznas ligeras en horas de la noche en Altiplano Central".

"Asociado a las condiciones locales, se prevé un incremento y desarrollo de nubes, con posibles lluvias dispersas de corta duración al final de tarde en Bocacosta y al suroccidente del país", advirtió el Insivumeh.

Mientras tanto, la entidad anunció que durante el día predominará el viento del norte ligero.

Cabe mencionar que, para esta temporada de bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres habilitó albergues que pueden ser utilizados al llamar a los distintos cuerpos de bomberos, o al teléfono 119 del ente de prevención.

En Portada

Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organizaciónt
Farándula

Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organización

07:49 AM, Dic 13
Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlánticot
Nacionales

Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico

07:56 AM, Dic 13
Salah reaparece y lidera el triunfo del Liverpoolt
Deportes

Salah reaparece y lidera el triunfo del Liverpool

11:37 AM, Dic 13
Aficionados de Estudiantes de Argentina sufren accidentet
Deportes

Aficionados de Estudiantes de Argentina sufren accidente

10:06 AM, Dic 13

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoJusticia#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos