Insivumeh no descarta lluvias en el Altiplano Central

Expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no descartaron lluvias ligeras sobre el Altiplano Central del país para la tarde y noche de este sábado 13 de diciembre; asimismo, anunciaron posibles precipitaciones en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.
Durante el día, la institución anunció un ambiente cálido y soleado y frío en horas de la noche, especialmente en el área del Occidente del país. El ente de pronósticos pidió a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente en la tarde y noche, para evitar enfermedades respiratorias.
Durante la mañana, la entidad describió posibles nublados parciales, alternando con nubosidad dispersa en las regiones del Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.
En tanto, el Insivumeh señaló un ambiente cálido, nubes dispersas en Occidente y Altiplano Central; pocas nubes alternando con cielo despejado al sur del país. En el área de Bocacosta y Pacífico, los pronosticadores anunciaron presencia de bruma.
Pronóstico del clima para la tarde y noche
El Insivumeh señaló que habrá presencia de lluvias o lloviznas en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén. Asimismo, declaró que "no se descarta la posibilidad de lloviznas ligeras en horas de la noche en Altiplano Central".
"Asociado a las condiciones locales, se prevé un incremento y desarrollo de nubes, con posibles lluvias dispersas de corta duración al final de tarde en Bocacosta y al suroccidente del país", advirtió el Insivumeh.
Mientras tanto, la entidad anunció que durante el día predominará el viento del norte ligero.
Cabe mencionar que, para esta temporada de bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres habilitó albergues que pueden ser utilizados al llamar a los distintos cuerpos de bomberos, o al teléfono 119 del ente de prevención.