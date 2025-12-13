 Rescate genera congestionamiento en el área de San Cristóbal
Rescate genera congestionamiento en el área de San Cristóbal

Cuerpos de bomberos trabajan con lazos y equipo especial para extraer a una persona del fondo del barranco de Las Charcas, San Cristóbal.

Cuerpos de rescate trabajan en el Puente Las Charcas para extraer a una persona fallecida., Municipalidad de Mixco
Cuerpos de rescate trabajan en el Puente Las Charcas para extraer a una persona fallecida. / FOTO: Municipalidad de Mixco

Autoridades viales advirtieron un fuerte congestionamiento en El Puente Las Charcas, con destino a San Cristóbal, por maniobras de rescate de una persona que falleció en el fondo de un barranco. El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, pidió a los conductores utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento.

Espinoza mencionó que una de las rutas alternas es la salida por la Calzada Aguilar Batres y otra es la vía directa de la carretera Interamericana. Asimismo, aseguró que el personal de la comuna está ayudando a los Bomberos Voluntarios para agilizar los trabajos de rescate de un hombre con vida.

En las imágenes compartidas por las autoridades viales se puede apreciar que en el Puente Las Charcas, que conecta directamente hacia San Cristóbal, hay fuerte presencia de bomberos y agentes policiales. En el lugar también hay presencia de fiscales del Ministerio Público, quienes realizarán los trámites de rigor.

Durante las tareas de rescate, las autoridades viales de Mixco instalaron conos para reducir el paso en la pista que comunica hacia el sector de Mixco. En la vía, una de las dos pisas se redujo únicamente a un carril para que ambos sentidos pudieran avanzar.

En otras noticias: Desconocidos dispararon contra un grupo de mujeres en el interior del mercado El Milagro en la zona 6 de Mixco.

Matan a dos mujeres en mercado El Milagro

Desconocidos dispararon contra un grupo de mujeres en el interior del mercado El Milagro en la zona 6 de Mixco.

Más trabajos en el sector de Mixco

Espinoza también reportó que cuadrillas de la Municipalidad de Mixco realizan trabajos de reparación vial en el sector conocido como "Las Cuchillas de El Milagro". Asimismo, enfatizó que los albañiles trabajarán durante este sábado en la introducción de los pilotes del nuevo paso a desnivel hacia la misma colonia.

El comunicador resaltó que los encargados de la obra realizan esfuerzos para evitar la obstaculización de la vía, pero pidió comprensión a los usuarios de la ruta. Espinoza agregó que en la construcción de este paso a desnivel hay vigilancia de la Policía Municipal, derivado de las extorsiones que hay llegado hasta la obra.

Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organización
Miss Universo anuncia la salida de Mario Búcaro en plena crisis legal de la organización

07:49 AM, Dic 13

07:49 AM, Dic 13
Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico
Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico

07:56 AM, Dic 13

07:56 AM, Dic 13
Salah reaparece y lidera el triunfo del Liverpool
Salah reaparece y lidera el triunfo del Liverpool

11:37 AM, Dic 13

11:37 AM, Dic 13
Aficionados de Estudiantes de Argentina sufren accidente
Aficionados de Estudiantes de Argentina sufren accidente

10:06 AM, Dic 13

10:06 AM, Dic 13

Emisoras  Escúchanos