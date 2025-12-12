 Matan a dos mujeres en mercado El Milagro
Matan a dos mujeres en mercado El Milagro

Desconocidos dispararon contra un grupo de mujeres en el interior del mercado El Milagro en la zona 6 de Mixco.

Bomberos reportaron la muerte de dos mujeres en el interior del mercado. , Foto Bomberos Municipales Departamentales
Bomberos reportaron la muerte de dos mujeres en el interior del mercado. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

La tarde de este viernes 12 de diciembre se registró un ataque armado en el interior del mercado El Milagro, Sección S, de la zona 6 de Mixco, informaron Bomberos Municipales De Mixco.

Desconocidos atacaron con arma de fuego a tres mujeres, lo que causo alarma entre los comerciantes y visitantes. Al lugar acudieron inmediato paramédicos de Bomberos Municipales, quienes evaluaron a las afectadas y establecieron que dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales a consecuencias de las múltiples heridas de arma de fuego. 

Mientras que otra mujer en estado grave fue trasladada por los bomberos a un hospital, informaron los bomberos. 

En otro hecho de violencia un hombre que se conducía en una motocicleta fue herido con proyectiles de arma de fuego sobre la calzada Roosevelt y 2da. avenida.

Paramédicos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar del hecho armado, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Violencia en Mixco

La noche del 9 de diciembre un ataque armado conmocionó a visitantes de una plaza comercial en San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Un tatuador fue asesinado dentro de su propio estudio cuando un hombre desconocido ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones mientras este atendía a un cliente, quien resultó ileso.

El crimen ocurrió frente a varias personas que se encontraban dentro del establecimiento. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad del negocio muestran el momento en que el atacante entra al estudio, se aproxima al tatuador y abre fuego antes de huir. Minutos después, videos grabados por testigos comenzaron a circular en redes sociales, evidenciando el caos y la desesperación de quienes intentaron resguardarse durante el ataque.

