Ruta Interamericana bloqueada por incidentes en Nahualá

Nacionales

Autoridades confirmaron que el paso permanece cerrado a la altura de Nahualá, Sololá, por "problemas con personas encapuchadas".

Vehiculos permanecen varados en este tramo de la ruta Interamericana., Redes sociales.
Vehiculos permanecen varados en este tramo de la ruta Interamericana. / FOTO: Redes sociales.

Autoridades confirmaron que el paso por la ruta Interamericana se encuentra totalmente bloqueado, entre los kilómetros 158 y 160, área de Nahualá, Sololá, durante este sábado, (13/12/2025). El Ministerio de la Defensa agregó que existieron problemas "por personas encapuchadas".

Sin embargo, la cartera de la Defensa descartó la retención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala. La entidad agregó que "se mantiene presencia en calidad de prevención para los pobladores".

Medios locales reportaron que el cierre en esa vía tuvo lugar a causa de una reactivación del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtlahuacán. Además, agregaron que una situación de alta tensión se registra en el municipio de Nahualá, aunque no se han revelado mayores detalles.

Las autoridades negaron que en el lugar haya personal de la PNC o del Ejército retenidos. Por el momento, estas fuentes únicamente confirman que el paso está totalmente bloqueado en dirección hacia Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala.

Insivumeh no descarta lluvias para la tarde en el Altiplano Central

El ente de pronósticos pidió a los guatemaltecos abrigarse adecuadamente en la tarde y noche, para evitar enfermedades respiratorias.

Bomberos esperan para ingresar a Nahualá

Los cuerpos de rescate del área reportaron que por el momento están a la espera para ingresar al área en conflicto de Nahualá para confirmar si hay personas heridas en el sector.

En tanto, el Ministerio de la Defensa negó totalmente que haya personas retenidas en el área, aunque la información podría evolucionar en los próximos minutos.

Con información de fuentes de la PNC y de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas FM.

Emisoras  Escúchanos