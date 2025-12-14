PGN pide supervisar a los niños cuando juegan con pólvora

La Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo un llamado para dar acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes que manipulen juegos pirotécnicos durante las fiestas de fin de año. La entidad explicó que el uso de este tipo de material, por parte de los menores de edad, representa un alto riesgo, especialmente cuando estas actividades ocurren sin la supervisión de un adulto responsable.
La PGN consideró que "esta situación puede dejar una huella imborrable en sus vidas". A ese llamado se unió la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, al recomendar que los padres de familia hablen con sus hijos sobre el peligro que representa la manipulación de pirotecnia, con el fin de prevenir accidentes.
Asimismo, la PGN aconsejó que al asistir a espectáculos públicos, los niños se mantengan alejados de las áreas donde se almacena la pirotecnia y que se respeten las zonas delimitadas, con el objetivo de prevenir accidentes.
Según datos de la PGN, se han atendido accidentes cuyas víctimas son niños con edades desde los 10 años. En uno de los casos, uno de los pequeños sufrió una lesión grave, a causa de un artefacto pirotécnico; como resultado, actualmente utiliza una prótesis donada por una organización benéfica.
Piden cuidar la integridad física de los niños
Las autoridades reiteraron el llamado a cuidar de la integridad física de los pequeños, recordando que la responsabilidad es de los padres, tutores y encargados. La PGN enfatizó que se debe buscar que estas fiestas de fin de año sean a de celebración y no de hechos para lamentar.
Esta instancia aseguró que también es parte de varias mesas de trabajo interinstitucionales, en las que se coordinan acciones conjuntas para definir rutas y lugares a visitar, especialmente donde se tiene conocimiento de que hay niñas, niños y adolescentes manipulando pólvora.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas FM.