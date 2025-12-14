 PGN pide supervisar a los niños cuando juegan con pólvora
Nacionales

PGN pide supervisar a los niños cuando juegan con pólvora

Esta procuraduría hizo un llamado para evitar accidentes y quemaduras que marquen a los pequeños de por vida.

Compartir:
Las autoridades recalcaron que los padres son los primeros responsables de la seguridad de los niños., ArchivoEU.
Las autoridades recalcaron que los padres son los primeros responsables de la seguridad de los niños. / FOTO: ArchivoEU.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo un llamado para dar acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes que manipulen juegos pirotécnicos durante las fiestas de fin de año. La entidad explicó que el uso de este tipo de material, por parte de los menores de edad, representa un alto riesgo, especialmente cuando estas actividades ocurren sin la supervisión de un adulto responsable.

La PGN consideró que "esta situación puede dejar una huella imborrable en sus vidas". A ese llamado se unió la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, al recomendar que los padres de familia hablen con sus hijos sobre el peligro que representa la manipulación de pirotecnia, con el fin de prevenir accidentes.

Asimismo, la PGN aconsejó que al asistir a espectáculos públicos, los niños se mantengan alejados de las áreas donde se almacena la pirotecnia y que se respeten las zonas delimitadas, con el objetivo de prevenir accidentes.

Según datos de la PGN, se han atendido accidentes cuyas víctimas son niños con edades desde los 10 años. En uno de los casos, uno de los pequeños sufrió una lesión grave, a causa de un artefacto pirotécnico; como resultado, actualmente utiliza una prótesis donada por una organización benéfica.

También consulte: Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judía.

Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judía

El ataque de este domingo es el primer incidente mortal contra la comunidad judía en Australia, tras varios eventos vinculados a Irán.

Piden cuidar la integridad física de los niños

Las autoridades reiteraron el llamado a cuidar de la integridad física de los pequeños, recordando que la responsabilidad es de los padres, tutores y encargados. La PGN enfatizó que se debe buscar que estas fiestas de fin de año sean a de celebración y no de hechos para lamentar.

Esta instancia aseguró que también es parte de varias mesas de trabajo interinstitucionales, en las que se coordinan acciones conjuntas para definir rutas y lugares a visitar, especialmente donde se tiene conocimiento de que hay niñas, niños y adolescentes manipulando pólvora.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Fotos: Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololát
Nacionales

Fotos: Rinden homenaje a pobladores fallecidos en Nahualá, Sololá

12:33 PM, Dic 14
Achuapa y Municipal dividen honores en El Cóndor t
Deportes

Achuapa y Municipal dividen honores en El Cóndor

04:57 PM, Dic 14
Trump hace un guiño a Putin al normalizar las relaciones con su aliado, Bielorrusiat
Internacionales

Trump hace un guiño a Putin al normalizar las relaciones con su aliado, Bielorrusia

01:56 PM, Dic 14
Emily en París temporada 5: estreno en Guatemala, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodiost
Farándula

Emily en París temporada 5: estreno en Guatemala, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

08:53 AM, Dic 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos