Militares heridos en Sololá reciben "Roble de Oro" en hospital,

Al menos 11 miembros del Ejército de Guatemala han resultado heridos por los ataques que se han registrado en contra del destacamento militar que se registró el pasado sábado 13 de diciembre. Este lunes, se les impuso el distintivo "Roble de Oro" en las instalaciones del Centro Médico Militar en donde se recuperan.
Los elementos castrenses resultaron heridos en cumplimiento del deber cuando participaban en operaciones de seguridad en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
El acto fue presidido por el señor General de Brigada José Giovani Martínez Milián, Ministro de la Defensa Nacional en funciones, quien reconoció el valor, la disciplina y el compromiso del personal militar en la preservación del orden, la protección de la población y el fortalecimiento de la paz.
Ataque a destacamento militar
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, brindó detalles con respecto a la situación que se registra en esta zona, en donde se mantiene presencia del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el funcionario, todavía se está trabajando para determinar, efectivamente, de qué se trata todo este escenario, pues explicó que ha habido un conflicto histórico entre las comunidades y justamente es por ello que se asignaron equipos militares y policiales para evitar más agresiones entre los pobladores.
No obstante, enfatizó que en esta ocasión el ataque no se dio entre comunidades, sino que fue directo contra el destacamento militar ubicado en el lugar, algo que anteriormente nunca había ocurrido.
"Las imágenes mostradas ayer en la conferencia de prensa demuestran de que estamos ante un grupo paramilitar, no es una banda, no es un grupo que se ha asociado aleatoriamente para cometer una fechoría. Estamos hablando de gente que posee un armamento de alto poder y que, por lo visto, saben organizarse, saben moverse y tienen entrenamiento", destacó el funcionario durante una entrevista en Emisoras Unidas.