Motoristas protagonizan pelea en Villa Nueva

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra cómo dos motoristas interrumpen el tránsito en la ruta de Bárcena, en Villa Nueva, para enfrentarse a golpes frente a otros conductores. La grabación, de apenas 17 segundos y captada por otro motociclista, evidencia cómo los involucrados se toman el tiempo de estacionar sus motocicletas antes de iniciar la pelea.
En las imágenes se aprecia que otro sujeto acompaña a uno de los motoristas, pero nadie interviene durante el altercado. Tampoco se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, lo que permitió que la disputa se desarrollara en plena vía, bloqueando el tráfico mientras los conductores quedaron atrapados.
Según información preliminar, la pelea habría surgido tras una discusión vial, aunque los detalles sobre el motivo exacto del conflicto no han sido confirmados. La grabación deja ver claramente los riesgos que generan estas confrontaciones, ya que cualquier descuido podría derivar en un accidente grave.
Otras riñas viales
Este incidente se suma a una serie de riñas viales que se han viralizado en los últimos días. En Antigua Guatemala, otro video reciente muestra a un automovilista y un repartidor de gas forcejeando en medio de la calle, mientras una mujer intenta intervenir. La grabación evidencia cómo la pelea rápidamente invade el carril de circulación, dejando a varios vehículos atrapados en el caos.
Un tercer caso reportado ocurrió en la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la capital, donde dos mujeres se agredieron físicamente desde sus vehículos en un semáforo. La situación escaló hasta jalones de cabello y maniobras bruscas que pusieron en riesgo la integridad de los involucrados.