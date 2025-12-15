 Motoristas protagonizan pelea en Villa Nueva
Nacionales

VIDEO. Motoristas detienen el tránsito en Villa Nueva para protagonizar pelea

Video muestra a dos motoristas enfrentándose a golpes en medio del tráfico en Villa Nueva.

Pelea entre motoristas bloqueó ruta de Bárcena., Capturan de pantalla video de X.
Pelea entre motoristas bloqueó ruta de Bárcena. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un nuevo video que circula en redes sociales muestra cómo dos motoristas interrumpen el tránsito en la ruta de Bárcena, en Villa Nueva, para enfrentarse a golpes frente a otros conductores. La grabación, de apenas 17 segundos y captada por otro motociclista, evidencia cómo los involucrados se toman el tiempo de estacionar sus motocicletas antes de iniciar la pelea.

En las imágenes se aprecia que otro sujeto acompaña a uno de los motoristas, pero nadie interviene durante el altercado. Tampoco se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, lo que permitió que la disputa se desarrollara en plena vía, bloqueando el tráfico mientras los conductores quedaron atrapados.

Según información preliminar, la pelea habría surgido tras una discusión vial, aunque los detalles sobre el motivo exacto del conflicto no han sido confirmados. La grabación deja ver claramente los riesgos que generan estas confrontaciones, ya que cualquier descuido podría derivar en un accidente grave.

Otras riñas viales 

Este incidente se suma a una serie de riñas viales que se han viralizado en los últimos días. En Antigua Guatemala, otro video reciente muestra a un automovilista y un repartidor de gas forcejeando en medio de la calle, mientras una mujer intenta intervenir. La grabación evidencia cómo la pelea rápidamente invade el carril de circulación, dejando a varios vehículos atrapados en el caos.

Un tercer caso reportado ocurrió en la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la capital, donde dos mujeres se agredieron físicamente desde sus vehículos en un semáforo. La situación escaló hasta jalones de cabello y maniobras bruscas que pusieron en riesgo la integridad de los involucrados.

Automovilista y repartidor de gas se van a los golpes en Antigua Guatemala y el video se vuelve viral

Video muestra a automovilista y repartidor de gas enfrentándose a golpes en plena vía de Antigua Guatemala.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
