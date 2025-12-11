 Automovilista y repartidor se pelean en Antigua Guatemala
Nacionales

Automovilista y repartidor de gas se van a los golpes en Antigua Guatemala y el video se vuelve viral

Video muestra a automovilista y repartidor de gas enfrentándose a golpes en plena vía de Antigua Guatemala.

Compartir:
Pelea entre automovilista y repartidor de gas., Captura de pantalla video Facebook.
Pelea entre automovilista y repartidor de gas. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un nuevo video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación entre los usuarios, luego de evidenciar cómo un automovilista y un repartidor de gas protagonizaron una pelea en plena vía pública en la Antigua Guatemala.

La grabación, de aproximadamente 15 segundos, muestra a ambos hombres orillando sus vehículos para descender y comenzar una agresión física sobre la banqueta. Lo que inició en la orilla de la calle rápidamente terminó en medio de la vía, mientras otros conductores quedaron atrapados en el caos generado por la riña.

En las imágenes se observa que una mujer presencia el altercado. Según se presume, acompañaba al automovilista. Durante el forcejeo, cuando los hombres ya estaban en el suelo, se ve que la mujer lanza una patada e intenta intervenir mientras la pelea avanza hacia el centro de la calle.

Hasta el momento se desconoce qué originó la discusión que terminó en golpes y que provocó la interrupción del tránsito en las calles empedradas de la ciudad colonial. En el video se escuchan bocinazos de varios vehículos que quedaron bloqueados mientras los hombres se enfrentaban físicamente.

Otro caso reciente de violencia en el tránsito

Este incidente se suma a otro video que empezó a circular hace aproximadamente cinco días y que también causó gran impacto en redes sociales. En esa ocasión, dos mujeres se agredieron físicamente mientras permanecían en sus vehículos en medio del tránsito del kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina.

El clip, de 29 segundos, fue grabado por un automovilista que circulaba detrás de las involucradas. Durante un semáforo en rojo, la acompañante de un motorista y la conductora de un automóvil iniciaron una discusión que escaló rápidamente a jalones de cabello. En las imágenes se ve a la conductora inclinar medio cuerpo por la ventana para alcanzar a la mujer que viajaba en la motocicleta.

Cuando el semáforo cambió a verde, la conductora aceleró bruscamente, situación que por poco provocó la caída de la moto junto con el conductor, quien intentó mantener el equilibrio en medio del tráfico.

Video muestra pelea entre mujeres desde una moto y un auto en pleno tránsito de zona 18

Con el semáforo en rojo, la pasajera de una moto y la conductora de un auto se fueron a los golpes sin bajar de sus vehículos.

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos