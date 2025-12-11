Automovilista y repartidor se pelean en Antigua Guatemala

Un nuevo video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación entre los usuarios, luego de evidenciar cómo un automovilista y un repartidor de gas protagonizaron una pelea en plena vía pública en la Antigua Guatemala.
La grabación, de aproximadamente 15 segundos, muestra a ambos hombres orillando sus vehículos para descender y comenzar una agresión física sobre la banqueta. Lo que inició en la orilla de la calle rápidamente terminó en medio de la vía, mientras otros conductores quedaron atrapados en el caos generado por la riña.
En las imágenes se observa que una mujer presencia el altercado. Según se presume, acompañaba al automovilista. Durante el forcejeo, cuando los hombres ya estaban en el suelo, se ve que la mujer lanza una patada e intenta intervenir mientras la pelea avanza hacia el centro de la calle.
Hasta el momento se desconoce qué originó la discusión que terminó en golpes y que provocó la interrupción del tránsito en las calles empedradas de la ciudad colonial. En el video se escuchan bocinazos de varios vehículos que quedaron bloqueados mientras los hombres se enfrentaban físicamente.
Otro caso reciente de violencia en el tránsito
Este incidente se suma a otro video que empezó a circular hace aproximadamente cinco días y que también causó gran impacto en redes sociales. En esa ocasión, dos mujeres se agredieron físicamente mientras permanecían en sus vehículos en medio del tránsito del kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina.
El clip, de 29 segundos, fue grabado por un automovilista que circulaba detrás de las involucradas. Durante un semáforo en rojo, la acompañante de un motorista y la conductora de un automóvil iniciaron una discusión que escaló rápidamente a jalones de cabello. En las imágenes se ve a la conductora inclinar medio cuerpo por la ventana para alcanzar a la mujer que viajaba en la motocicleta.
Cuando el semáforo cambió a verde, la conductora aceleró bruscamente, situación que por poco provocó la caída de la moto junto con el conductor, quien intentó mantener el equilibrio en medio del tráfico.