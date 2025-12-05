Pelea entre mujeres desde en pleno tránsito de zona 18

Un video que circula en redes sociales ha causado impacto al mostrar el momento en que dos mujeres se agreden físicamente mientras permanecen en sus vehículos, en medio del tránsito del kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la zona 18 de la capital.
La grabación, de 29 segundos, fue captada por un automovilista que conducía detrás de las involucradas. Mientras el semáforo estaba en rojo, la acompañante de un motorista y la conductora de un automóvil iniciaron una discusión que rápidamente escaló a jalones de cabello. En las imágenes se observa a la conductora del auto inclinar medio cuerpo por la ventana para alcanzar a la mujer que iba en la moto.
Cuando el semáforo cambia a verde, la conductora acelera bruscamente y por poco provoca que la motocicleta caiga junto al conductor, quien intenta mantener el equilibrio en medio del tráfico.
Según testigos, todo habría iniciado por una discusión previa durante la circulación.
Pelea en la zona 5
Este video comenzó a viralizarse horas después de que se difundiera otra grabación de un hecho similar ocurrido en la 27 calle y 11 avenida de la zona 5, donde un motorista y un automovilista protagonizaron una pelea en plena vía pública.
En ese primer incidente, ambos hombres detienen sus vehículos y se enfrentan a golpes. El motorista, aún con casco, arrincona al automovilista contra su propio carro. Segundos después, el conductor del automóvil toma un tubo del pavimento e intenta regresar a su vehículo, mientras la motocicleta queda caída sobre la calle. Varios automovilistas observan y graban, pero nadie interviene directamente.
Los dos casos han generado preocupación por el aumento de episodios de violencia en el tránsito de la capital.