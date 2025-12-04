Motorista y automovilista protagonizan pelea en plena zona 5

Un video que circula en redes sociales ha causado indignación entre los internautas al mostrar el momento exacto en que un motorista y un automovilista se enfrentan a golpes en plena vía pública, generando caos vehicular y poniendo en riesgo a otros conductores. El incidente ocurrió en la 27 calle y 11 avenida de la zona 5 de la capital.
Las imágenes, grabadas por un testigo desde otro vehículo, revelan cómo ambos involucrados abandonan sus medios de transporte en medio de la calle para iniciar una pelea a puñetazos. El motorista, de complexión robusta y todavía con el casco puesto, acorrala al automovilista contra su propio vehículo.
Segundos después, el conductor del automóvil toma un tubo del pavimento e intenta subir nuevamente a su carro, mientras el motorista también recoge su motocicleta que había quedado caída en la calle.
Durante el altercado, varios vehículos intentan cruzar la ruta, algunos tocando la bocina ante el bloqueo parcial del tránsito. A pesar de la tensión, ninguno de los presentes interviene directamente, aunque varios observan y graban el incidente.
Se desconoce qué originó la pelea; sin embargo, usuarios en redes sugieren que pudo tratarse de una disputa por el paso entre vehículos o por un roce menor entre ambas unidades. La pelea duró aproximadamente 30 segundos, hasta que el automovilista logró subir a su vehículo y huir del lugar. El motorista, tras levantar su motocicleta, también se retiró.
Otra pelea en zona 5
Este video aparece apenas unos días después de otra riña captada en la Calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5, donde dos hombres se enfrentaron a golpes presuntamente por un conflicto relacionado con una billetera.
Las imágenes, de apenas 13 segundos, muestran a un hombre utilizando un gorro alusivo a Santa Claus golpeándose con otro individuo vestido completamente de negro. Ambos intercambian puñetazos mientras varias personas observan sin intervenir.
En el clip también se aprecia la presencia de agentes de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, quienes, según el video, actuaron rápidamente para evitar riesgos al resto de peatones y conductores que transitaban por el sector.