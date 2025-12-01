 Sujeto con gorro de Santa Claus desata pelea en zona 5
VIDEO. Sujeto con gorro de Santa Claus desata brutal pelea en plena zona 5

En otro video viral, adultos en aparente ebriedad se pelean en la calle mientras un menor intenta separarlos.

Violenta riña en calles de la zona 5., Capturan de pantalla video de X.
Violenta riña en calles de la zona 5. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

En redes sociales circula un video que ha generado indignación y sorpresa entre los guatemaltecos debido a la peculiar escena que muestra a dos hombres enfrentándose a puñetazos en plena vía pública pese al ambiente navideño en el área. El incidente ocurrió en la calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Las imágenes, de apenas 13 segundos, muestran a un hombre utilizando un gorro alusivo a Santa Claus golpeándose con otro individuo vestido completamente de negro. Ambos intercambian puñetazos mientras varias personas observan sin intervenir.

 En el clip también se aprecia la presencia de agentes de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, quienes, según el video, actuaron rápidamente para evitar riesgos al resto de peatones y conductores que transitaban por el sector.

Hasta el momento, no está claro cuál de los dos sujetos inició la confrontación. Sin embargo, Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que la disputa habría comenzado tras acusaciones relacionadas con el presunto robo de una billetera.

El funcionario municipal indicó que la discusión escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en una pelea física. Se desconoce si la Policía Nacional Civil (PNC) intervino posteriormente o si alguno de los involucrados fue detenido o atendido por lesiones.

Adultos en aparente ebriedad se pelean en la calle

En otro video viral que también circula en plataformas digitales, se observa una segunda riña en la vía pública: tres mujeres y un hombre se enfrentan violentamente mientras un niño, de aproximadamente siete años, presencia e incluso intenta intervenir en la pelea.

En la grabación, captada en Mazatenango, se aprecia cómo dos mujeres inician la agresión, luego el menor y otra mujer intentan separarlas, pero una de las involucradas toma por el cabello a otra y provoca una fuerte caída. Según testigos, todos los adultos presentes, excepto el niño, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

