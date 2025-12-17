Detenidos asaltantes armados con pistola de gas en zona 12

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que en el marco de un operativo que implementaron este miércoles, 17 de diciembre, fueron capturados dos presuntos asaltantes que momentos antes habían despojado de sus pertenencias a una persona en un sector de la zona 19 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los sospechosos intentaban escapar a bordo de un taxi que está registrado en la Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra) para poder operar.
Los investigadores de la comisaría 14 de la entidad de seguridad les dieron persecución y finalmente lograron interceptarlos en la 19 calle de la calzada Atanasio Tzul, zona 12 capitalina.
Los presuntos asaltantes fueron identificados como César López, de 24 años; y Esvin Chamalé, de 27, quienes fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal.
Llevaban arma y teléfonos robados
La PNC informó que los individuos son residentes de Villas de Minerva, zona 11 de Mixco, y al momento de la aprehensión se les decomisó un arma de gas comprimido que usaban para amenazar a sus víctimas.
También llevaban en ese momento al menos cinco celulares, entre ellos uno que habían robado momentos antes a un ciudadano en la colonia La Florida, zona 19, quien llegó al lugar y los reconoció plenamente.
"Con respecto a los otros aparatos telefónicos se investiga si están reportados como robados", informó un portavoz de la entidad de seguridad.
Acciones contra taxis "piratas" dejan como resultado 100 multas y una detención
Las autoridades implementaron ayer un operativo en diferentes sectores de la calzada Roosevelt, en áreas de Mixco y la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de verificar que los taxis que circulan en la zona cuenten con la autorización correspondiente y que no estén siendo utilizados para cometer acciones illícitas.
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y la Fiscalía Municipal de Mixco, llevó a cabo estas acciones de identificación de vehículos y conductores de taxis no autorizados que transitan en las distintas calles y avenidas.
Como resultado de los operativos interinstitucionales, se confirmó la captura de un hombre señalado del delito de extorsión. Al identificarlo, se determinó que tenía vínculos con hechos ilícitos, por lo que fue puesto a disposición de los órganos de justicia.
De igual forma, las autoridades identificaron a 302 personas y 219 vehículos; asimismo, se consignaron siete licencias y se impusieron 107 remisiones y multas.