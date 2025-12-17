Emisoras Unidas recibe el Galardón Estrella de Jade 2025

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) entregó la noche de este miércoles 17 de diciembre el Galardón Estrella de Jade 2025 a Emisoras Unidas que se ha consolidado como un referente del periodismo guatemalteco, llevando información veraz, oportuna y confiable a millones de personas.
"Reconocemos a un medio que ha hecho de la comunicación un servicio público, y de la noticia un puente entre la verdad y la sociedad, Emisoras Unidas, una voz que informa, acompaña y construye país", destacó la APG.
El galardón fue recibido por Edgar Archila Ruíz, Presidente de Emisoras Unidas, agradeció profundamente en nombre de la Junta Directiva de Grupo Emisoras Unidas el reconocimiento que honra la trayectoria y el compromiso y el servicio a Guatemala.
"Nuestro sincero agradecimiento también a la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) por su valioso respaldo, por su permanente defensa de las libertad de expresión y el ejercicio responsable del periodismo. Recibir este premio es un honor que asumimos con humildad, representa el esfuerzo compartido por todas las personas que han creído en nuestra labor y nos han acompañado en este camino", manifestó Edgar Archila Ruiz.
El directivo agregó que este reconocimiento motiva a continuar trabajando con responsabilidad, ética y vocación del servicio por Guatemala.
Mario Recinos Lima, Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, en la entrega de la premiación manifestó: "Estamos reconociendo el trabajo cotidiano, hermoso, desinteresado, pero sobre todo con un esfuerzo latente por desarrollar nuestro país".
Lima recordó que la APG fue fundada el 10 de abril de 1947, cuando Miguel Ángel Asturias, David Vela, Tito Monterroso y los fundadores de Prensa Libre, se hermanaron, porque creyeron que la Libertad de Expresión era un bastión importante para la democratización del país.
Entregan reconocimientos
Durante la noche de entrega de reconocimientos también se reconoció a la tiradora guatemalteca, Adriana Ruano, la primera y única medalla de oro en unos Juegos Olímpicos para Guatemala.
La embajadora de la República de China (Taiwán), Vivian Chun-Fei Chang, también recibió un reconocimiento por parte de la APG.
Además Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), también fue galardonado por la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*