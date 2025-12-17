 Presidente de Guatemala descarta la instalación de bases militares de EE.UU. en el país
"No hay bases militares extranjeras en Guatemala y no está previsto que existan", afirmó Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, descartó este miércoles la instalación de bases militares de EE.UU. en el país centroamericano, tras conocerse la nueva estrategia de seguridad nacional de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario reaccionó así al ser consultado en una conferencia de prensa sobre el documento de la Casa Blanca que, como han destacado analistas, busca restablecer la renovada Doctrina Monroe, basada en nuevas formas de intervención en América Latina.

"No hay bases militares extranjeras en Guatemala y no está previsto que existan", afirmó Arévalo de León, que indicó que no interpreta la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU. como una justificación para el despliegue de tropas extranjeras en su país.

Arévalo defendió que los proyectos estratégicos actuales, como la renovación de puertos y el ferrocarril, responden a una agenda soberana. Estos trabajos cuentan con asesoría técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, pero son financiados por el Estado guatemalteco.

"No son proyectos que han venido sugeridos desde afuera, sino que han sido planteamientos del Gobierno a partir de nuestra visión de la necesidad de recuperar décadas perdidas", explicó el presidente.

EE. UU. establece estrategia de seguridad

El pasado 5 de diciembre, Donald Trump publicó la estrategia de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

La nueva hoja de ruta de Trump plantea un "reajuste" militar para frenar el narcotráfico y la migración irregular. El documento advierte que Estados Unidos debe ser la "potencia preeminente" en el hemisferio occidental para garantizar su propia seguridad.

Ante esta visión, el presidente guatemalteco subrayó que la relación bilateral debe basarse en principios democráticos compartidos e invocó la Carta Democrática Interamericana para definir la cooperación con Washington.

"Es fundamental tener clara la necesidad de que todos los países que tienen Estados fundamentados en principios democráticos (...) laboren en el marco de una visión compartida", sentenció Arévalo.

El mandatario concluyó que los proyectos de infraestructura estratégica han sido definidos "a partir del interés nacional como una prioridad", aprovechando modalidades que garantizan transparencia y eficiencia.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCJusticia
