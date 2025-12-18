Policías detenidos por solicitar sobornos en la capital

Cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados señalados en el marco de un operativo implementado este jueves 18 de diciembre en seguimiento a una investigación donde se dio seguimiento a posibles hechos de corrupción.
Según el reporte de las autoridades, estas personas habrían solicitado Q2 mil 500 a dos hombres a cambio de no consignar el vehículo en el que se conducían y de no remitir a uno de los denunciantes.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público informó que coordinó la aprehensión de dos de los agentes por el delito de cohecho pasivo, mientras que tres más fueron detenidos bajo cargos de cohecho pasivo y comisión por omisión.
Más acerca del caso
Según la investigación, el 19 de noviembre de este año, dos hombres denunciaron que, mientras se encontraban detenidos en un semáforo frente a una gasolinera de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, de repente fueron interceptados por dos de los agentes sindicados.
El personal de seguridad argumentaba que la persona que conducía el automóvil se encontraba bajo efectos de alcohol. En ese sentido, les expusieron a los ciudadanos que procedía su detención y la consignación del vehículo. Con base en estos señalamientos, les solicitaron el dinero a cambio de no ponerlos a disposición de la justicia.
Posteriormente, los agentes solicitaron apoyo de un autopatrulla, en la que se conducían otros tres elementos de las fuerzas de seguridad. Durante esa intervención, uno de los denunciantes fue trasladado engrilletado en la parte posterior del autopatrulla hacia la subestación de la zona 6.
Sin embargo, los agentes que brindaron el apoyo no consignaron dicha actuación en la papeleta de servicio correspondiente.
Luego de las negociaciones con los agentes policiales, uno de los denunciantes se dirigió a un cajero, del cual retiró la cantidad de Q1 mil 500 y, al regresar a la subestación, los policías le indicaron que depositara el dinero en la parte posterior, dentro de la palangana de la patrulla, para que posteriormente fuera recogido por ellos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7