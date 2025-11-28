 Capturan a agente de PNC por muerte de mujer
El agente de la PNC fue capturado por el crimen de una mujer ocurrido el 17 de noviembre pasado en Retalhuleu.

Juan R., agente de la Policía Nacional Civil , Foto MP
Juan R., agente de la Policía Nacional Civil / FOTO: Foto MP

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Retalhuleu, por el delito de femicidio, informó el Ministerio Público (MP).

La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región VI Sur, con sede en Escuintla, con el apoyo de la PNC coordinó la aprehensión de Juan R., agente de la Policía Nacional Civil.

Los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2025, cuando en la finca El Maricón Santi, sección 2, lote 1, de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, fue localizado el cadáver de una mujer envuelto en bolsas plásticas, estableciéndose que la causa de muerte fue trauma craneoencefálico.

En seguimiento al caso, la Agencia Regional de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio inició las investigaciones correspondientes en coordinación con el Departamento contra el Delito de Femicidio y la Sección de Análisis Forense de Evidencia Digital de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, informó la Fiscalía.

Como resultado de entrevistas, declaraciones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y otras diligencias de investigación, se logró establecer la identidad del sindicado y su presunta participación en el hecho investigado, ocurrido en un contexto de relaciones desiguales de poder, en el que la víctima era pareja sentimental del sindicado.

Otra captura 

Investigadores del División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), capturaron a Marcelino "N", de 27 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por estar sindicado del delito de Homicidio, desde el 26 de noviembre de este año.

Presuntamente este hombre es responsable de darle muerte de un médico y cirujano el 19 de septiembre de 2025, en la 1ª avenida, de la colonia Progreso, zona 11, la víctima laboraba en el IGSS y en el hospitalito de la PNC.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

