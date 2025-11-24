 Detenido por crimen contra mujer en Chisec, Alta Verapaz
El sospechoso presuntamente le quitó la vida a una mujer con quien mantenía una relación.

El sospechoso del crimen contra la mujer fue detenido en Chisec, Alta Verapaz. / FOTO: PNC

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron este lunes 24 de noviembre a un hombre en Chisec, Alta Verapaz. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida el pasado 19 de noviembre por el delito de femicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Tut Quim, de 38 años, es señalado de haberle dado muerte a una mujer de 41 años con quien supuestamente mantenía una relación sentimental extramarital. Tras el crimen, habría abandonado el cuerpo sobre la ruta que conduce de Chisec hacia Raxruhá, en el referido departamento.

El cadáver de la víctima fue localizado en estado de putrefacción y con señales de violencia el 6 de abril de este año, lo que dio inicio a las pesquisas que finalmente derivaron en la captura del presunto responsable.

Cepal comparte cifras de femicidios en la región

Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género el año pasado en Latinoamérica, informó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La cifra representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos cinco años en la región, indicó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

“Gracias a mi tía pasó esto”, implicado en femicidio hace señalamientos tras ser condenado

Franklin Aceituno recibió una pena de 59 años de prisión por su implicación en la muerte violenta de su prima de 12 años de edad.

En el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, el organismo explica que "no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial".

No obstante, añadió, "el seguimiento en el tiempo de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países".

Según el informe, que se basó en información proporcionada en 2024 por 8 países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, México y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, de acuerdo al informe que se publica en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que cada año se conmemora el 25 de noviembre.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

