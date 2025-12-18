 Despegues en aeropuerto La Aurora suspendidos por neblina
Nacionales

Neblina obliga a pausar temporalmente despegues en Aeropuerto La Aurora

El último despegue se reportó a las 6:00 de la mañana.

neblina-sobre-el-aeropuerto-la-aurora-1.jpeg,
neblina-sobre-el-aeropuerto-la-aurora-1.jpeg / FOTO:

El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó este jueves 18 de diciembre que se implementó una medida de suspensión temporal en la actividad aérea debido a la situación climática.

Se trata de una decisión en calidad de prevención por la presencia de neblina, en la que se definió pausar momentáneamente el despegue de vuelos programados para esta mañana. El último despegue se reportó a las 6:00 horas.

"Hasta el momento, dos vuelos decidieron desviarse hacia sus aeropuertos alternos", indicó la DGAC.

Asimismo, recomendó a los usuarios del Aeropuerto Internacional la Aurora comunicarse con sus aerolíneas para establecer plenamente la situación de sus vuelos e informarse a través de las plataformas oficiales de Aeronáutica Civil para cualquier actualización.

Ambiente frío y con neblina

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que esta mañana se reportan nublados sobre la mayor parte del territorio nacional. También hay nubosidad dispersa en sectores del este de la región Pacífico y se reporta viento en calma en la mayoría de estaciones sinópticas, así como niebla o neblina.

La neblina se forma cuando el aire cercano al suelo se enfría lo suficiente como para que el vapor de agua que contiene se condense en diminutas gotas suspendidas en el ambiente. Este proceso ocurre comúnmente durante la madrugada o al amanecer, cuando la temperatura desciende y la humedad es alta, especialmente en zonas con ríos, lagos o vegetación abundante.

La falta de viento también favorece su aparición, ya que permite que las gotas permanezcan concentradas cerca de la superficie, reduciendo la visibilidad.

Según el pronóstico compartido por el ente científico, continuará el ambiente fresco o templado durante la mañana y la presencia de nublados en la mayor parte del país. Hacia el mediodía podría presentarse una disminución en la nubosidad en las regiones del sur al centro del país.

