Niños guatemaltecos heridos en explosión son llevados a EEUU

Niños guatemaltecos afectados por explosión de pirotecnia son trasladados a EE. UU.

Seis menores resultaron quemados tras una explosión en Alta Verapaz. Dos de ellos fallecieron.

Los heridos tras la explosión fuerno trasladados al hospital de Cobán. / FOTO: Cruz Roja Guatemalteca

El Hospital Roosevelt brindó detalles este jueves, 18 de diciembre, con respecto al estado de salud de los menores que resultaron heridos en el marco de una explosión de juegos pirotécnicos ocurrida hace dos semanas en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

El doctor Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de Pediatría del centro asistencial, confirmó que dos de las víctimas de este incendio fallecieron por la gravedad de las heridas que presentaban.

"Nosotros recibimos a los pacientes quemados de una explosión en la palangana de un picop que llevaba pólvora. Explotó y recibimos a seis niños que trasladó el hospital  ‘Hellen Lossi de Laugerud’ (ubicado en Cobán), dos lamentablemente fallecieron", dijo.

Asimismo, el médico expuso que dos de los niños que sobrevivieron a este trágico incidente continúan hospitalizados en el Roosevelt y están en proceso de recuperación. Con respecto a su estado de salud, señaló que han tenido "buena evolución".

Por aparte, los otros tres fueron trasladados a los Estados Unidos de América para su curación. El entrevistado indicó que esto se logró gracias a gestiones y contactos de la doctora Lourdes Santizo, que es la jefe de Unidad de Quemados de Niños, además del apoyo de la Federación Latinoamericana de Quemaduras. "Lograron colocar a los menores en hospitales en Galveston y otra ciudad de Texas", compartió.

Nueve heridos por explosión de vehículo que transportaba pirotecnia

La emergencia se registró en el departamento de Alta Verapaz.

Tragedia habría sido provocada por hombre ebrio

Según el médico, se tiene conocimiento que el pasado 2 de diciembre los niños viajaban en la palangana de un picop junto en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. En ese espacio también se encontraba la pirotecnia.

En tanto, señaló que, por causas no establecidas, una persona en estado de ebriedad encendió un cigarro y lanzó el fósforo hacia el vehículo, provocando así la tragedia.

"Queremos llamar a la cordura a los padres para que no expongan a los niños a sufrir quemaduras. Si compran estos productos, que los mantengan bajo una vigilancia extrema", expresó.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

