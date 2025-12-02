Explosión de vehículo con pirotecnia en Alta Verapaz.

Un picop que trasladaba productos de pirotecnia explotó en horas de la noche del pasado lunes, 1 de diciembre, cuando transitaba por un sector de la aldea Chinapetén, municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, dejando a nueve personas heridas.
Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, en conjunto con elementos de los Bomberos Voluntarios, acudieron al lugar tras recibir reportes con respecto a esta emergencia, pues se les notificó que había múltiples afectados.
Según informaron, las víctimas presentaban quemaduras de tercer grado y fueron estabilizadas en el lugar antes de ser trasladadas al Hospital de Cobán para recibir atención médica especializada.
Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron la explosión, por lo que corresponderá a las autoridades determinar lo que pudo haber ocurrido y deducir responsabilidades.
Las diferentes instituciones han reiterado el llamado a la población a extremar precauciones durante el transporte y uso de materiales inflamables, especialmente en la temporada de fin de año. Especialmente, se busca hacer consciencia con respecto a que el manejo inadecuado de los productos pirotécnicos genera emergencias que puede incluso cobrar vidas.
Recomendaciones sobre el uso de pirotecnia
- Supervisión adulta obligatoria: Los menores no deben manipular pirotecnia, siempre debe hacerlo un adulto responsable.
- Comprar solo en lugares autorizados: Asegurarse de que los productos tengan permisos legales y cumplan normas de seguridad.
- Evitar manipular productos dañados: Si algún artículo está húmedo, roto o alterado, debe desecharse de manera segura sin intentar encenderlo.
- Mantener distancia de personas y viviendas: La pirotecnia mal utilizada puede causar incendios o lesiones por cercanía.
- No almacenar grandes cantidades: Guardar material inflamable en exceso aumenta el riesgo de explosiones.
- Proteger oídos y ojos: El ruido puede afectar la audición y las chispas pueden causar lesiones oculares.
- Cuidar a animales y personas vulnerables: Los ruidos fuertes pueden ser muy estresantes para mascotas, bebés o personas con sensibilidad auditiva.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7