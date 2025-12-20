Agencia MCC de EE. UU. elige a Guatemala para programa umbral

El Gobierno de Guatemala compartió, este sábado 20 de diciembre de 2025, que el directorio de la agencia estadounidense Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), seleccionó al país para desarrollar un programa umbral (threshold program) para promover el crecimiento económico en el país.
En un comunicado, las autoridades explicaron que "la MCC es una agencia independiente al Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) que promueve cooperación económica estratégica basada en resultados, en áreas clave como infraestructura, modernización y apoyo a reformas de políticas públicas e institucionales".
"El Directorio de MCC expresó que seleccionó a Guatemala como país elegible para desarrollar un programa umbral, como reconocimiento del renovado enfoque de Guatemala hacia la modernización económica", aseguró el gobierno.
Además, el Ejecutivo destacó que "la MCC seleccionó solamente tres países para el programa umbral en la región: Guatemala, Ecuador y Bolivia".
"En el caso de Guatemala, dijo que esta selección también busca aprovechar la histórica relación de cooperación del país con EE. UU. y el éxito del anterior programa umbral de la MCC en el país".