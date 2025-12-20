Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombres

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 31 realizaron un operativo de prevención en el departamento de Escuintla, durante este sábado (20/12/2025) en el que lograron frustrar atentados en contra de comercios y camiones repartidores. La institución de seguridad consignó que "siete miembros de la terrorista mara 18 fueron capturados", entre ellos un menor fue remitido a un juzgado especializado en menores, porque portaba una granada de fragmentación.
Las fuerzas de seguridad consignaron que el operativo se desarrolló en el kilómetro 119 de la ruta CA-9, jurisdicción de la aldea Santa Marta, Puerto Iztapa, Escuintla. Todos los aprehendidos, en edad adulta, fueron trasladados a la sede policial de la cabecera de Escuintla para ser fichados; posteriormente, fueron llevados a un juzgado para resolver su situación legal.
La PNC reportó que los detenidos son William Geovanny Diéguez Nájera, de 32 años; Rhandal Estanlyn Mejía, de 29; Yeferson Vinicio Paz González, de 18; Junior Abad Domínguez Quiñónez, de 35 años; Steven Omar de León Revolorio, de 19 años y Michael Bárcenas Marroquín, de 18 años.
Entre los detenidos que pretendían cometer atentados figura un adolescente de 16 años que fue remitido a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal. "Todos son integrantes activos de la pandilla terrorista del barrio 18, provenientes de la zona 5, zona 12, Villa Nueva y San Miguel Petapa", precisó la PNC.
En otras noticias ► Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2
Antecedentes de los detenidos
La PNC reportó que dos de los apresados tenían al menos un antecedente penal, uno de los casos fue el de Rhandal Estanlyn Mejía por lesiones culposas en el año 2019. El segundo con antecedentes es Junior Abad Domínguez Quiñónez, de 35 años, por responsabilidad de conductores.
Las autoridades añadieron que "a estos individuos se les incautó una granada de fragmentación, 20 municiones para fusil, 14 recipientes con metanfetamina, 20 bolsas con piedras de crack, una bolsa con marihuana, siete celulares, tres motocicletas y tres automóviles, donde transportaban los ilícitos".
"De acuerdo a la investigación preliminar, estos mareros recibían órdenes de líderes del barrio 18 recluidos en el sector 11 del Preventivo de la zona 18, y pretendían cometer atentados contra comercios, camiones repartidores y ciudadanos del sector", indicó la PNC.