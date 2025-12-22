 Calendario Escolar 2026: Fechas Clave Educación Pública y Privada
Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada

El calendario escolar 2026 establece fechas clave para la educación pública y privada en todos los niveles, resaltando la importancia de un inicio organizado y planificado para el ciclo académico.

El Ministerio de Educación oficializó el Calendario Escolar 2026 para centros educativos públicos, privados, por cooperativa y municipales. La medida establece fechas clave para el desarrollo del ciclo lectivo, orientando a toda la comunidad educativa sobre los momentos más importantes del año escolar en todos los niveles y modalidades.

Calendario para instituciones del sector público

El primer artículo del acuerdo detalla que todos los establecimientos públicos autorizados deberán seguir el calendario oficial del Subsistema de Educación Escolar. El objetivo principal es organizar las actividades académicas y administrativas de cada centro educativo público durante 2026.

En enero, el proceso inicia con la renovación y el ingreso de solicitudes nuevas para el programa de becas "Bolsas de estudio de Nivel de Educación Media". El 16 de enero marca un punto importante al reabrirse la inscripción de estudiantes en el SIRE, actualizándose datos y registros, además de considerar adecuaciones curriculares hechas en el ciclo anterior. El 19 de enero comienza el periodo lectivo en todas las modalidades bajo plan diario, anual y semestral; mientras que el 27 de enero inicia el ciclo para el plan fin de semana.

El cierre de mes, el 31 de enero y 1 de febrero, sigue con la apertura del ciclo lectivo en diversas modalidades.

El 2 de febrero se inaugura el ciclo escolar para todos los niveles bajo los diferentes planes, y del 7 al 8 de febrero, continúan las inauguraciones para modalidades específicas. Entre el 11 y 15 de febrero se realiza la evaluación de recuperación para estudiantes en sus distintas jornadas y planes.

Disposiciones para centros privados, cooperativas y municipales

En el caso de los centros educativos privados, por cooperativa o municipales, el calendario establece la apertura del ciclo lectivo desde el 2 de enero, abarcando todos los niveles y modalidades. El mismo día se da inicio a un periodo extraordinario para aquellos establecimientos que están pendientes de la asignación de código oficial para operar durante el año, periodo que se extiende hasta el 27 de febrero.

Durante marzo, el 2 al 8 corresponde a la finalización de la Etapa I del Proyecto de Vida de Seminario. El 13 es el último día para presentar expedientes de solicitud de equivalencias de estudios. Más adelante, del 16 al 22 de marzo, se fija la fecha límite para realizar el Proyecto de Vida en grados claves como párvulos III, tercero y sexto de primaria, tercero básico y primero diversificado.

El simulacro de evacuación escolar obligatorio se sitúa del 26 al 22 de marzo, siguiendo el marco normativo de gestión de riesgos para la seguridad estudiantil. Este mes concluye con el asueto oficial por Semana Santa, comprendido del 30 de marzo al 5 de abril.

Mayo y junio: ajustes curriculares, asuetos y evaluaciones

El 6 de abril vence el plazo para inscripciones ordinarias en el SIRE y el 30 del mismo mes es el límite para que los centros educativos presenten informes sobre adecuaciones curriculares aplicadas a estudiantes con necesidades educativas especiales, altas capacidades o superdotación. El 1 de mayo se pausa la actividad educativa por el Día Internacional del Trabajo.

Del 4 al 10 de mayo se finaliza la Etapa II del Proyecto de Nación de Seminario. En junio, del 1 de junio al 31 de agosto, se implementa la Evaluación de Graduandos 2026, mientras paralelamente se lleva a cabo el registro de estudiantes de tercero básico entre el 1 de junio y el 30 de julio.

El ciclo lectivo correspondiente a plan fin de semana semestral concluye el 20 o 21 de junio, según lo estipulado en el calendario para todos los sectores educativos.

  • Renovación e inscripción de becas y registros administrativos se concentran en enero.
  • Las actividades escolares, evaluaciones y entregas de informes se distribuyen meticulosamente cada mes.
  • El calendario coordina los días de asueto oficiales y periodos extraordinarios para trámites institucionales esenciales.

